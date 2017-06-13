美国债市：公债收益率在触及高位后回稳，关注美联储利率决定

* 上月美国服务价格上涨0.3% * 三年和两年期公债收益率一度触及约一个月高位 * 交易商静待美联储周三发布政策声明 * 财政部标售120亿美元30年期公债获强劲需求 路透纽约6月13日 - 美国短期公债收益率周二一度触及数周高位，因 新公布的数据显示，5月美国服务价格攀升，但在30年期公债标售获强劲 需求后，市场几无变动，投资者聚焦周三公布的美国联邦储备理事会(FED /美联储)利率决定。 美国劳工部公布，5月服务价格上涨0.3%，受最终需求贸易服务物价 指数急升1.1%驱动。 美国三年期公债收益率 盘中触及5月16日以来最高1.511% 。两年期公债收益率 升至一个月峰值1.367%。 三年和两年期公债收益率稍后从日高回落，尾盘分别报1.503%和1.36 3%，与周一尾盘基本持稳。 交易商可能认为，服务价格上涨预示着周三公布的5月消费者物价指 数攀升，MUFG Securities的利率策略部主管John Herrmann说。 近期公布的数据显示，通胀正远离美联储设定的2%的目标。 美联储将在周三1800 GMT公布利率决定。市场普遍预计，联储将会进 行年内第二次升息。 MUFG的Herrmann还表示，美联储可能提供其缩减资产负债表计划的更 多细节，这也扶助小幅推高公债收益率。短期公债首当其冲，因市场认为 ，短债对联储升息最为敏感。 “市场不得不消化一些明日美联储可能披露一些缩表计划细节的风险 ，”他说。 美国财政部数据显示，今日标售120亿美元30年期公债的得标利率为2 .870%，为10月以来同年期公债标售的最低水平。 美国30年期公债收益率尾盘报2.863%，周一尾盘为2.868%。长期公债 收益率稍早触及2.886%，为6月1日以来最高。 “今日的公债标售需求非常旺盛，可能扶助打压公债价格，”NatWes t Markets美国策略部主管John Briggs说，“但明天是个大日子，因此， 公债价格回到了基本持平的水平。” 指标10年期公债收益率 尾盘报2.209%，周一尾盘报2.213 %。 -----------------------1917 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-200/256 1.3633 0.004 三年期公债 99-252/256 1.5053 0.003 五年期公债 99-218/256 1.7813 0.003 七年期公债 99-220/256 2.0217 0.000 10年期公债 101-120/256 2.2092 -0.004 30年期公债 102-180/256 2.8648 -0.003(完) (编译 母红; 审校 李军)