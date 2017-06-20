美国债市：公债收益率曲线趋平，因美联储在低通胀情况下保持鹰派立场

* 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险 * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平 * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷 路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓 水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致 中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低 利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。 周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损 害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的 幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 五年/30年期公债收益率差 周二收窄至96个基点，为2 007年12月以来最窄水平。 收益率曲线趋平，因联储的鹰派立场与通胀持续回软形成强烈反差。 上周三公布的数据显示，5月扣除食品和能源成本的核心消费者物价 指数(CPI)按年增长1.7%，为2015年5月以来最小增幅。低于2月2.2%的增 幅。 “在近期的数据背景下，美联储官员的讲话立场却比过去更加强硬， ”Kohli说，“不是反差程度令人困惑，而是反差趋势令人困惑。” 芝加哥联储总裁埃文斯周二表示，他越发担忧近期通胀疲弱的状态， 担心物价压力能否回升至联储设定的2%目标。 五年期公债收益率 跳升至1.76%，上周三美联储进行三个 月来第二次升息前触及六个月低位1.67%。 相反，30年期公债收益率 骤降至2.74%，上周联储升息后 触及2.8%。 指标10年期公债 价格尾盘上扬8/32，收益率报2.16%，周 一尾盘报2.19%。 -----------------------1833 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (+01/32) 1.352 五年期公债 99-30/32 (+04/32) 1.765 10年期公债 101-29/32 (+08/32) 2.160 30年期公债 105-08/32 (+31/32) 2.742(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)