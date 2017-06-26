美国债市：较长期公债收益率下跌，因美国经济数据令人失望

* 美国资本财数据疲弱，增加对经济的忧虑 * 30年期公债收益率跌至11月以来最低 * 五年期至30年期公债收益率曲线为2007年底以来最平 * 财政部标售260亿美元两年期公债，获强劲需求 路透纽约6月26日 - 美国较长期公债收益率周一跌至七个月低位，五 年期至30年期公债收益率曲线跌至2007年以来最平，此前发布的美国经济 数据疲弱，增加了对经济增长缓慢和通胀下降的担忧。 5月美国核心资本财新订单意外下降，付运量也减少，表明在第二季 过半时制造业活动失去动能。 “经济数据不太好，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Ledere r称。同时，“人们寻找较高收益率，短期公债收益率被锚定。” 30年期公债收益率 跌至2.68%，为11月9日以来最低。 五年期和30年期收益率差 最多缩窄至93个基点，形成 2007年底以来的最平收益率曲线。 过去一个月来，收益率曲线趋平，因包括纽约联储主席杜德利在内的 美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员暗示，可能会进一步收紧货币政策 。 “通胀是关键，”Jefferies货币市场资深经济学家Thomas Simons称 ，“在油价大幅上涨，人们开始相信通胀将回升前，收益率曲线将继续走 平。” 杜德利在周一发表的一份讲话中称，尽管去年12月以来已经升息三次 ，但过去一年金融状况变宽松了，这是继续收紧政策的另一个原因。 旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，美国近期通胀放缓，更多地是因为 一次性因素，不应阻止进一步升息。 美联储主席叶伦将于周二发表讲话。 周一财政部标售260亿美元两年期公债，获强劲需求，这是本周880亿 美元公债标售中的第一批。 最新的美国两年期公债标售的投标倍数为3.03，为2015年11月来最高 。 得标利率为为1.348%，是2008年10月以来最高。 政府还将在周二标售340亿美元五年期公债，周三标售280亿美元七年 期公债。 -----------------------1833 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (+) 1.336 五年期公债 99-31/32 1.757 10年期公债 102-05/32 (+03/32) 2.134 30年期公债 106-10/32 (+15/32) 2.692(完) (编译 刘静；审校 母红)