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2017年6月26日 / 晚上7点35分 / 1 个月内

美国债市：较长期公债收益率下跌，因美国经济数据令人失望

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美国资本财数据疲弱，增加对经济的忧虑
    * 30年期公债收益率跌至11月以来最低
    * 五年期至30年期公债收益率曲线为2007年底以来最平
    * 财政部标售260亿美元两年期公债，获强劲需求

    路透纽约6月26日 - 美国较长期公债收益率周一跌至七个月低位，五
年期至30年期公债收益率曲线跌至2007年以来最平，此前发布的美国经济
数据疲弱，增加了对经济增长缓慢和通胀下降的担忧。
    
    5月美国核心资本财新订单意外下降，付运量也减少，表明在第二季
过半时制造业活动失去动能。
    
    “经济数据不太好，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Ledere
r称。同时，“人们寻找较高收益率，短期公债收益率被锚定。”
    
    30年期公债收益率           跌至2.68%，为11月9日以来最低。
    
    五年期和30年期收益率差              最多缩窄至93个基点，形成
2007年底以来的最平收益率曲线。
    
    过去一个月来，收益率曲线趋平，因包括纽约联储主席杜德利在内的
美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员暗示，可能会进一步收紧货币政策
。
    
    “通胀是关键，”Jefferies货币市场资深经济学家Thomas Simons称
，“在油价大幅上涨，人们开始相信通胀将回升前，收益率曲线将继续走
平。”
    
    杜德利在周一发表的一份讲话中称，尽管去年12月以来已经升息三次
，但过去一年金融状况变宽松了，这是继续收紧政策的另一个原因。
    
    旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，美国近期通胀放缓，更多地是因为
一次性因素，不应阻止进一步升息。
    
    美联储主席叶伦将于周二发表讲话。
    
    周一财政部标售260亿美元两年期公债，获强劲需求，这是本周880亿
美元公债标售中的第一批。
    
    最新的美国两年期公债标售的投标倍数为3.03，为2015年11月来最高
。
    
    得标利率为为1.348%，是2008年10月以来最高。
    
    政府还将在周二标售340亿美元五年期公债，周三标售280亿美元七年
期公债。
    
    -----------------------1833 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-27/32        (+)     1.336
    五年期公债                99-31/32                1.757
    10年期公债                102-05/32  (+03/32)     2.134
    30年期公债                106-10/32  (+15/32)     2.692(完) (编译 刘静；审校 母红)

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