美国债市：公债收益率上涨，因预计央行减少宽松货币措施

* 公债走疲，因英国央行卡尼警告要升息 * 收益率曲线变陡，此前触及2007年以来最平 * 财政部标售280亿美元七年期公债 路透纽约6月28日 - 美国长债价格周三下跌，因市场认为英国和欧洲 央行的立场更加鹰派，尽管此前有报道称，市场过度解读了欧洲央行总裁 德拉吉周二的讲话。 德拉吉周二暗示，欧洲央行可能微调刺激举措，以便在经济复苏之际 政策不会变得更加宽松。受此影响，公债下跌，欧元上涨。 但周三有报道称，熟悉德拉吉思维的多位消息人士指出，德拉吉的用 意是暗示将在一段时间内容忍通胀下滑，并非暗示即将收紧政策。 “触发今天上午走势的主要原因是德拉吉昨天的鹰派讲话有些变味了 ，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy Le Bas称。 有关德拉吉讲话的报道发出后，公债价格缩窄跌幅，但在英国央行总 裁卡尼讲话后再次回落。卡尼称，英国利率可能需要提高，因经济中的过 剩产能消失殆尽。 10年期美债 价格下跌7/32，收益率报2.22%，高于周二尾 盘的2.20%，有关德拉吉讲话被误读的报道发出前，收益率高见2.256%。 即便市场接近月底再平衡时期，公债收益率仍上涨，通常这段时间对 公债的需求增加。 五年和30年期公债收益率差 扩大至95.8个基点，前夜 跌至91.9个基点，为2007年底以来最低。 过去一个月，收益率曲线趋平，因美国联邦储备理事会(FED/美联储) 暗示，尽管通胀低于目标，仍可能进一步收紧货币政策。 财政部周三标售了280亿美元七年期公债，获温和需求，这是本周880 亿美元新债发售的最后一批。 此次标售的得标利率为2.056%，略高于标售前的二级市场收益率。 -----------------------1844 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (+01/32) 1.353 五年期公债 99-22/32 (+01/32) 1.817 10年期公债 101-11/32 (-07/32) 2.223 30年期公债 104-18/32 (-21/32) 2.775(完) (编译 刘静；审校 母红)