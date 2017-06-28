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2017年6月28日 / 晚上8点11分 / 1 个月前

美国债市：公债收益率上涨，因预计央行减少宽松货币措施

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 公债走疲，因英国央行卡尼警告要升息
    * 收益率曲线变陡，此前触及2007年以来最平
    * 财政部标售280亿美元七年期公债

    路透纽约6月28日 - 美国长债价格周三下跌，因市场认为英国和欧洲
央行的立场更加鹰派，尽管此前有报道称，市场过度解读了欧洲央行总裁
德拉吉周二的讲话。
    
    德拉吉周二暗示，欧洲央行可能微调刺激举措，以便在经济复苏之际
政策不会变得更加宽松。受此影响，公债下跌，欧元上涨。
    
    但周三有报道称，熟悉德拉吉思维的多位消息人士指出，德拉吉的用
意是暗示将在一段时间内容忍通胀下滑，并非暗示即将收紧政策。            
    
    “触发今天上午走势的主要原因是德拉吉昨天的鹰派讲话有些变味了
，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy Le Bas称。
    
    有关德拉吉讲话的报道发出后，公债价格缩窄跌幅，但在英国央行总
裁卡尼讲话后再次回落。卡尼称，英国利率可能需要提高，因经济中的过
剩产能消失殆尽。
    
    10年期美债           价格下跌7/32，收益率报2.22%，高于周二尾
盘的2.20%，有关德拉吉讲话被误读的报道发出前，收益率高见2.256%。
    
    即便市场接近月底再平衡时期，公债收益率仍上涨，通常这段时间对
公债的需求增加。
    
    五年和30年期公债收益率差              扩大至95.8个基点，前夜
跌至91.9个基点，为2007年底以来最低。
    
    过去一个月，收益率曲线趋平，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)
暗示，尽管通胀低于目标，仍可能进一步收紧货币政策。
    
    财政部周三标售了280亿美元七年期公债，获温和需求，这是本周880
亿美元新债发售的最后一批。
    
    此次标售的得标利率为2.056%，略高于标售前的二级市场收益率。
    
    -----------------------1844 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-26/32   (+01/32)     1.353
    五年期公债                99-22/32   (+01/32)     1.817
    10年期公债                101-11/32  (-07/32)     2.223
    30年期公债                104-18/32  (-21/32)     2.775(完) (编译 刘静；审校 母红)

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