美国债市：公债收益率上涨，通胀冷却料不会延后美联储升息

* 5月通胀冷却 * 10年期美债收益率为六周来最高 * 关注下周的美联储会议记录和非农就业报告 路透纽约6月30日 - 美债收益率周五上涨，因通胀数据被认为没有疲 弱到能够令美国联邦储备理事会(FED/美联储)的预期升息时机延后，同时 投资者担心欧洲央行减少宽松政策。 美国5月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.1%，扣除食品和能 源的核心PCE物价指数较前月上升0.1%。 自2月以来，所谓的核心通胀指标一直在放缓，但美联储主席叶伦本 月稍早称，下降可能是暂时性的。 “数据不足以令你对美联储延后升息，或者真实通胀潜力保持乐观态 度，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。 美联储官员暗示今年可能再升息一次，同时还可能开始逐渐减少所持 债券。 周五发布的其它数据显示，上月美国消费者支出小幅增长。本月密歇 根大学消费者信心指数降至11月以来最低。 指标10年期美债 价格下跌7/32，收益率报2.29%，高于周 四尾盘的2.27%。该收益率隔夜时段达到逾六周高位的2.30%。 10年期美债收益率从周二的2.13%一路攀升，因担心欧洲央行在美联 储继续收紧政策的同时也减少宽松措施。 10年期美债收益率有望录得截至3月3日当周以来的最大周度升幅。 欧洲央行总裁德拉吉周二暗示，欧洲央行可能微调刺激举措，以便在 经济复苏之际政策不会变得更加宽松。但周三有报导称，熟悉德拉吉思维 的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将在一段时间内容忍通胀下滑 ，并非暗示即将收紧政策。 英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可 能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。 下周五的美国6月就业报告将是下一个主要经济数据，能够给美联储 下一次升息提供指引。美联储下周三将发布6月会议的会议记录。 -----------------------1826 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-) 1.378 五年期公债 99-14/32 (-03/32) 1.872 10年期公债 100-24/32 (-07/32) 2.291 30年期公债 103-12/32 (-12/32) 2.833(完) (编译 刘静；审校 李军)