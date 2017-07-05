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美国债市：收益率下跌但仍接近近期高位，美联储发布会议记录后一度跳升
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2017年7月5日 / 晚上9点12分 / 1 个月前

美国债市：收益率下跌但仍接近近期高位，美联储发布会议记录后一度跳升

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 收益率走低，今日发布的美国工厂订单数据疲弱
    * 市场认为美联储会议记录无意外
    * 指标10年期公债收益率触及逾七周高位
    * 其它年期公债收益率仍接近近期高位

    路透纽约7月5日 - 美债收益率周三微跌，因交易员仍然对美国工厂
订单数据疲弱感到不安，逆转了美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记
录发布后跳升的走势，但仍接近近期高位，因预计全球央行政策将转趋鹰
派。
    
    收益率较周一收盘水平下跌，分析师将此归因于商务部数据显示，美
国5月工厂订单下降0.8%。经济学家预计工厂订单下降0.5%。
    
    但收益率仍接近近期区间的高端，指标10年期美债收益率US10YT=RR
尾盘报2.332%，在上午的交易中触及2.357%的逾七周高位。
    
    分析师称，从历史水平来看，收益率仍处于较高水平，因全球央行官
员发表鹰派言论，其中包括欧洲央行和英国央行总裁上周的讲话。
    
    在下午的交易中，收益率跳升，美联储发布6月13-14日会议记录后，
几乎触及近期高位。但之后逆转了走势，基本回到之前的水平，因分析师
称，会议记录传达的讯息显示，美联储的观点没有发生重大变化。
    
    “工厂订单的确拖累收益率走低，然后公债明显因为会议记录遭到抛
售，但之后又逆转，”Nomura Securities　International利率策略师St
anley Sun称，“总的来说，今日的会议记录仍是相对中性的。”
    
    在工厂订单数据发布前，三年期公债收益率          触及约三个半
月高位的1.598%， 两年期公债收益率          报1.414%，接近周一触
及的逾八年高位1.426%。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月13-14日政策会议记
录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分
歧加重。            
    
    分析师称，周五将要发布的美国6月非农就业报告可能显示，就业岗
位跳升，这将会推高收益率。
    
    路透调查的经济学家预计，上月美国雇主新增17.9万个工作岗位，5
月时为增加13.8万个。
    
    -----------------------2001 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-174/256   1.4143    -0.004
    三年期公债                99-194/256   1.5845    0.000    
    五年期公债                99-48/256    1.9217    -0.008
    七年期公债                98-224/256   2.1745    -0.014    
    10年期公债                100-96/256   2.332     -0.014
    30年期公债                102-232/256  2.8546    -0.007(完) (编译 刘静；审校 母红)

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