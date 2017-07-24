美国债市：收益率上升，因投资者聚焦美联储会议和数据

* 市场聚焦周三的美联储7月会议声明 * 投资者聚焦数据，包括周五发布的GDP数据 * 财政部本周标售880亿美元短期和中期债券 * 三个月国库券标售获疲弱需求 路透纽约7月24日 - 美债收益率周一上升，因投资者等待美国联邦储 备理事会(FED/美联储)周三的7月会议声明，以寻找其何时开始减少公债 持有和再升息的新迹象。 许多分析师和投资者预计美联储将在9月会议上宣布开始减少公债投 资组合，但关注本周会议上的新线索。 市场预计至少要等到12月才会再升息。根据CME Group的FedWatch， 美联储在12月会议上升息的可能性为48%。 市场还关注本周将要发布的数据，包括周五出炉的第二季国内生产总 值(GDP)数据。财政部将在本周标售880亿美元短期和中期国债。 这些因素可能都给公债带来压力。公债过去两周走强，分析师称主要 因为技术因素。 “超卖的动能越来越多地转成超买动能，本周主要与数据和美联储有 关，”BMO Capital Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen称。 指标10年期公债 价格下跌7/32，收益率为2.26%，高于周 五的2.23%， 7月7日时收益率触及2.40%。 三个月国库券收益率升至近10年高位，此前财政部标售的390亿美元 三个月国库券获疲弱需求。 得标利率为1.18%，比标售前二级市场收益率高出2个基点。 投资者担心如果提高债务上限的努力失败，10月到期的债务偿付可能 被延期。 共和党医保议案遇挫表明议员之间缺乏共识，可能令预算磋商也遇到 同样的处境。 国会预算办公室上个月称，为避免违约，国会需要在10月初至月中前 批准提高举债上限。 10月19日到期的国库券收益率升至1.187%，为2008年10月以来最高。 财政部周二将标售260亿美元两年期公债，周三标售340亿美元五年期 公债，周四标售280亿美元七年期公债。 -----------------------1836 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-01/32) 1.365 五年期公债 99-21/32 (-04/32) 1.825 10年期公债 101-02/32 (-07/32) 2.255 30年期公债 103-12/32 (-20/32) 2.832(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)