重发-美国债市：价格上涨，此前发布的美联储声明基调略偏鸽派

(重发以调整文末表格格式) * 美联储对通胀的表态鸽派，暗示将开始缩表 * 财政部标售340亿美元五年期公债获强劲需求 * 三个月国库券收益率上涨，因债务上限忧虑 路透纽约7月26日 - 美债价格周三上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示， 可能在未来几个月开始缩减资产负债表，其对通胀的表态略偏鸽派。 联储称，将在“不久后”开始缩减所持巨量公债，不过，联储表示，整体通胀和潜在价 格上涨指标均下滑，联储称将“密切监控”价格走势。 “他们兼顾得非常好，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称，“他们一方 面承认通胀疲弱，这是声明中鸽派的部分，另一方面基本上暗示准备很快就开始缩表，这靠 靠控制了市场的反应。” 许多分析师和交易员预计，美联储会在9月会议上宣布缩减资产负债表。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货市场交易员预计，美联储12月升息的几率为5 0%，低于声明发表前的52%。 指标10年期美债价格 上涨11/32,收益率报2.29%，低于周二的2.33%。 财政部标售340亿美元五年期公债，获良好需求，这是本周发售880亿美元公债的第二批 ，周二标售的260亿美元公债也获强劲需求。 基金经理和外国央行等间接投标购买规模占比在七个月来进行的五年期公债标售中最大 。 财政部周四将标售280亿美元七年期公债。 一个月国库券收益率 盘中升至1%之上，如果该收益率今日收于该水平之上， 这将是2008年9月雷曼兄弟倒闭以来的首次，当时所有美债收益率都在1%之上。 10月到期的三个月国库券收益率 也上涨，因担心如果国会不能提高债务上限 ，10月到期的债务偿付将被延误。 国会预算办公室上个月称，国会需要在10月初至月中前批准提高举债上限，从而避免违 约。 10月26日到期的三个月国库券收益率 尾盘报1.14%，周二曾升至1.2%的2008 年10月以来最高。 -----------------------1850 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (+03/32) 1.355 五年期公债 99-20/32 (+09/32) 1.828 10年期公债 100-24/32 (+11/32) 2.289 30年期公债 102-01/32 (+08/32) 2.898(完) (编译 刘静；审校 母红)