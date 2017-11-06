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美国债市：公债收益率曲线触及10年来最平，因长债收益率回落
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2017年11月6日 / 晚上8点43分 / 更新于 18 小时前

美国债市：公债收益率曲线触及10年来最平，因长债收益率回落

2 分钟阅读

    * 最新就业报告支持了美国通胀偏低的观点
    * 美国财政部将在11月再融资操作中标售620亿美元附息公债
    * 美国30年期公债收益率触及9月底以来最低

    路透纽约11月6日 - 美国短期公债与长期公债收益率差周一触及10年来最窄水平，因国
内通胀低迷，支持了对长债的需求。

    上周五公布的最新就业报告暗示，通胀可能会持于美国联邦储备理事会(FED/美联储)设
定的2%目标之下。数据显示，尽管就业增长在9月受飓风哈维和伊尔马影响大幅放缓后，在1
0月强劲反弹，但平均时薪增长迟滞。

    10月就业数据支持了，美联储将在12月会议上升息的观点。

    “市场仍认为，上周的就业报告不会影响联储在12月升息，”Sit Investment Associa
tes的高级资产组合经理Bryce Doty说。
    
    共和党的税改计划能否获得通过的不确定性，也是导致收益率曲线趋平的原因之一，因
其浇灭了经济加速成长的希望，同时引发市场担忧，美国将会增加借贷来为税改计划埋单。
    
    路透数据显示，两年和10年期公债收益率差            收窄至70个基点之下，为2007
年11月以来首见。

    导致周一收益率曲线趋平的主要原因是，长债收益率下滑，30年期公债收益率触及9月
底以来最低。
    
    指标10年期公债收益率           跌2.5个基点，报2.318%，盘中触及两周最低。两年
期公债收益率          小跌近1个基点，报1.617%。 
    
    美国30年期公债收益率          较上周五尾盘跌2.5个基点，报2.797%。 
    
    CME Group的FedWatch工具显示，利率期货走势暗示，交易商完全消化了美联储在12月
升息25个基点的可能性。

    在美联储举行2017年最后一次政策会议后，“预计收益率曲线趋平的趋势将会再度抬头
，”Doty说。

    公债收益率跌势受限，因财政部本周将发售620亿美元附息公债。其中将为政府筹集资
金193亿美元，427亿美元将用于偿还公债持有人。

    财政部将于周二标售240亿美元三年期公债              ，周三标售230亿美元10年期
公债，周四标售150亿美元30年期公债。

    长债收益率回落，上周美国财政部长努钦的讲话暗示，政府未计划在短期内发行年期超
过30年的长期公债，基金经理说。
    
       -----------------------1935 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动        
    两年期公债                99-198/256   1.6167    -0.008
    三年期公债                99-184/256   1.7235    -0.013
    五年期公债                100-20/256   1.9834    -0.022
    七年期公债                100-128/256  2.1724    -0.027    
    10年期公债                99-104/256   2.3181    -0.025
    30年期公债                99-16/256    2.7965    -0.026(完) (编译 母红; 审校 李军)

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