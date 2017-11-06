美国债市：公债收益率曲线触及10年来最平，因长债收益率回落

* 最新就业报告支持了美国通胀偏低的观点 * 美国财政部将在11月再融资操作中标售620亿美元附息公债 * 美国30年期公债收益率触及9月底以来最低 路透纽约11月6日 - 美国短期公债与长期公债收益率差周一触及10年来最窄水平，因国 内通胀低迷，支持了对长债的需求。 上周五公布的最新就业报告暗示，通胀可能会持于美国联邦储备理事会(FED/美联储)设 定的2%目标之下。数据显示，尽管就业增长在9月受飓风哈维和伊尔马影响大幅放缓后，在1 0月强劲反弹，但平均时薪增长迟滞。 10月就业数据支持了，美联储将在12月会议上升息的观点。 “市场仍认为，上周的就业报告不会影响联储在12月升息，”Sit Investment Associa tes的高级资产组合经理Bryce Doty说。 共和党的税改计划能否获得通过的不确定性，也是导致收益率曲线趋平的原因之一，因 其浇灭了经济加速成长的希望，同时引发市场担忧，美国将会增加借贷来为税改计划埋单。 路透数据显示，两年和10年期公债收益率差 收窄至70个基点之下，为2007 年11月以来首见。 导致周一收益率曲线趋平的主要原因是，长债收益率下滑，30年期公债收益率触及9月 底以来最低。 指标10年期公债收益率 跌2.5个基点，报2.318%，盘中触及两周最低。两年 期公债收益率 小跌近1个基点，报1.617%。 美国30年期公债收益率 较上周五尾盘跌2.5个基点，报2.797%。 CME Group的FedWatch工具显示，利率期货走势暗示，交易商完全消化了美联储在12月 升息25个基点的可能性。 在美联储举行2017年最后一次政策会议后，“预计收益率曲线趋平的趋势将会再度抬头 ，”Doty说。 公债收益率跌势受限，因财政部本周将发售620亿美元附息公债。其中将为政府筹集资 金193亿美元，427亿美元将用于偿还公债持有人。 财政部将于周二标售240亿美元三年期公债 ，周三标售230亿美元10年期 公债，周四标售150亿美元30年期公债。 长债收益率回落，上周美国财政部长努钦的讲话暗示，政府未计划在短期内发行年期超 过30年的长期公债，基金经理说。 -----------------------1935 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-198/256 1.6167 -0.008 三年期公债 99-184/256 1.7235 -0.013 五年期公债 100-20/256 1.9834 -0.022 七年期公债 100-128/256 2.1724 -0.027 10年期公债 99-104/256 2.3181 -0.025 30年期公债 99-16/256 2.7965 -0.026(完) (编译 母红; 审校 李军)