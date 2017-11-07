美国债市：公债收益率曲线趋平，波动指数徘徊在纪录低位

* 美国三年期公债标售得标率为2010年以来最高 * 美国公债收益率曲线为10年来最平 * 债市波动指数接近纪录低位 路透纽约11月7日 - 美国较长期公债收益率周二下跌，收益率曲线为10年来最平，因24 0亿美元的三年期公债标售需求平平，这是本周640亿美元季度再融资计划中的第一批。 较长期公债收益率下跌，30年期公债收益率触及六周低位，公债市场短期波动指标接近 纪录低位。 “市场交投清淡且坚挺，收益率曲线趋平的势头强劲，这一势头可能会延续至2018年， ”Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan称。 交易员更加青睐长期公债，而不是短期公债，因为预计美国联邦储备理事会(FED/美联 储)将进一步升息，国内通胀保持在联储2%目标之下。 共和党税改议案能否通过存在不确定性，政府将发行期限在30年期以上的超长期公债的 可能性减弱，增加了“收益率曲线趋平”交易的吸引力，交易员表示。 两年期美债 收益率略升至1.629%，10年期美债收益率 下滑1个基 点，至2.307%。两者收益率差 缩窄至略高于67个基点，根据路透数据，这是20 07年11月以来最低。 30年期美债收益率 下跌3个基点，至2.769%，略高于六周低位的2.765%。 根据财政部数据，今日标售的三年期公债供应 需求平平，导致得标率达 到2010年4月以来最高。 财政部周三将标售230亿美元10年期美债 ，周四将标售150亿美元30年 期公债 。 收益率曲线趋平的同时，短期市场波动性也下降，这表明投资者对通胀将保持在低水平 ，美联储不太可能改变缓慢升息步伐有信心。 CBOE-10年期美债波动指数 上周五达到纪录低位的3.55，周二小幅回升至3.68 。 周一，另外一个衡量短期债市波动水平的指标美银美林一个月MOVE指数触及纪录低位的 45.05。 “通胀温和，且预计将继续保持温和，后市波动率会更低，”Canavan称。 -----------------------2024 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-192/256 1.6289 0.008 三年期公债 99-176/256 1.7346 0.006 五年期公债 100-18/256 1.9851 -0.002 七年期公债 100-132/256 2.1699 -0.005 10年期公债 99-124/256 2.3091 -0.011 30年期公债 99-152/256 2.77 -0.026(完) (编译 刘静；审校 李军)