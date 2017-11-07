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2017年11月7日 / 晚上9点14分 / 更新于 9 小时前

美国债市：公债收益率曲线趋平，波动指数徘徊在纪录低位

2 分钟阅读

    * 美国三年期公债标售得标率为2010年以来最高
    * 美国公债收益率曲线为10年来最平
    * 债市波动指数接近纪录低位

    路透纽约11月7日 - 美国较长期公债收益率周二下跌，收益率曲线为10年来最平，因24
0亿美元的三年期公债标售需求平平，这是本周640亿美元季度再融资计划中的第一批。
    
    较长期公债收益率下跌，30年期公债收益率触及六周低位，公债市场短期波动指标接近
纪录低位。
    
    “市场交投清淡且坚挺，收益率曲线趋平的势头强劲，这一势头可能会延续至2018年，
”Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan称。
    
    交易员更加青睐长期公债，而不是短期公债，因为预计美国联邦储备理事会(FED/美联
储)将进一步升息，国内通胀保持在联储2%目标之下。
    
    共和党税改议案能否通过存在不确定性，政府将发行期限在30年期以上的超长期公债的
可能性减弱，增加了“收益率曲线趋平”交易的吸引力，交易员表示。
    
    两年期美债          收益率略升至1.629%，10年期美债收益率           下滑1个基
点，至2.307%。两者收益率差            缩窄至略高于67个基点，根据路透数据，这是20
07年11月以来最低。
    
    30年期美债收益率           下跌3个基点，至2.769%，略高于六周低位的2.765%。
    
    根据财政部数据，今日标售的三年期公债供应              需求平平，导致得标率达
到2010年4月以来最高。
    
    财政部周三将标售230亿美元10年期美债               ，周四将标售150亿美元30年
期公债               。
    
    收益率曲线趋平的同时，短期市场波动性也下降，这表明投资者对通胀将保持在低水平
，美联储不太可能改变缓慢升息步伐有信心。
    
    CBOE-10年期美债波动指数        上周五达到纪录低位的3.55，周二小幅回升至3.68
。
    
    周一，另外一个衡量短期债市波动水平的指标美银美林一个月MOVE指数触及纪录低位的
45.05。
    
    “通胀温和，且预计将继续保持温和，后市波动率会更低，”Canavan称。
    
    -----------------------2024 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动        
    两年期公债                99-192/256   1.6289    0.008
    三年期公债                99-176/256   1.7346    0.006
    五年期公债                100-18/256   1.9851    -0.002
    七年期公债                100-132/256  2.1699    -0.005    
    10年期公债                99-124/256   2.3091    -0.011
    30年期公债                99-152/256   2.77      -0.026(完) (编译 刘静；审校 李军)

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