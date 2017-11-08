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美国债市：公债收益率走高，因新债供应令市场承压
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#债券
2017年11月8日 / 晚上9点26分 / 更新于 12 小时前

美国债市：公债收益率走高，因新债供应令市场承压

2 分钟阅读

    * 美国标售230亿美元10年期公债，获稳健需求
    * 企业债供应争夺投资者资金
    * 美债收益率曲线触10年来最平

    路透纽约11月8日 - 美债收益率周三上升，收益率曲线接近10年来最平水平，因投资者
减少所持债券，为本周的政府和企业债券供应预留空间。
    
    在230亿美元指标10年期美债标售的带动下，新债获稳固需求。这是11月640亿美元季度
再融资计划中的第二批。
    
    分析师表示，长债需求颇为稳健，凸显过去一周半交易商青睐长债而不是短债的做法，
因为他们预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进行更多升息，且预期国内通胀仍将低于
美联储2%目标。
    
    分析师指出，美国国会共和党是否能令税改计划得以通过的不确定性，及政府发行30年
期以上超长期公债的可能性降低，都令“收益率曲线趋平”交易更加有吸引力。
    
    虽然对较长期公债的殷切需求令人担心本周的10年期和30年期标售价格可能会较高，但
周三的标售结果表明，投资者愿意接受10年期公债收益率徘徊在近三周低位。
    
    今日标售的投标倍数为2.48，高于12个月平均水平。
    
    周四财政部将标售150亿美元30年期美债，为11月的再融资行动划上句号。
    
    另外，根据汤森路透旗下IFR，本周至今，企业通过发行投资级债券筹集了逾240亿美元
资金。
    
    10年期美债收益率           涨2.0个基点，至2.327%，周三稍早触及近三周低位的2.
304%。
    
    30年期美债收益率           徘徊在周二触及的近六周低位。尾盘升1.6个基点，至2.
786%。
    
    两年期公债收益率          涨1.6个基点至1.645%。
    
    路透数据显示，两年期/10年期公债收益率差            为68.0个基点，稍早缩窄至2
007年11月以来最窄的66.7个基点。
    
    -----------------------2020 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动        
    两年期公债                99-182/256   1.6493      0.020
    三年期公债                99-242/256   1.7688      0.014
    五年期公债                99-248/256   2.0066      0.024
    七年期公债                100-92/256   2.1941      0.026    
    10年期公债                99-80/256    2.3289      0.022
    30年期公债                99-60/256    2.7879      0.018(完) (编译 刘静；审校 李军)

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