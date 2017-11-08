美国债市：公债收益率走高，因新债供应令市场承压

* 美国标售230亿美元10年期公债，获稳健需求 * 企业债供应争夺投资者资金 * 美债收益率曲线触10年来最平 路透纽约11月8日 - 美债收益率周三上升，收益率曲线接近10年来最平水平，因投资者 减少所持债券，为本周的政府和企业债券供应预留空间。 在230亿美元指标10年期美债标售的带动下，新债获稳固需求。这是11月640亿美元季度 再融资计划中的第二批。 分析师表示，长债需求颇为稳健，凸显过去一周半交易商青睐长债而不是短债的做法， 因为他们预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进行更多升息，且预期国内通胀仍将低于 美联储2%目标。 分析师指出，美国国会共和党是否能令税改计划得以通过的不确定性，及政府发行30年 期以上超长期公债的可能性降低，都令“收益率曲线趋平”交易更加有吸引力。 虽然对较长期公债的殷切需求令人担心本周的10年期和30年期标售价格可能会较高，但 周三的标售结果表明，投资者愿意接受10年期公债收益率徘徊在近三周低位。 今日标售的投标倍数为2.48，高于12个月平均水平。 周四财政部将标售150亿美元30年期美债，为11月的再融资行动划上句号。 另外，根据汤森路透旗下IFR，本周至今，企业通过发行投资级债券筹集了逾240亿美元 资金。 10年期美债收益率 涨2.0个基点，至2.327%，周三稍早触及近三周低位的2. 304%。 30年期美债收益率 徘徊在周二触及的近六周低位。尾盘升1.6个基点，至2. 786%。 两年期公债收益率 涨1.6个基点至1.645%。 路透数据显示，两年期/10年期公债收益率差 为68.0个基点，稍早缩窄至2 007年11月以来最窄的66.7个基点。 -----------------------2020 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-182/256 1.6493 0.020 三年期公债 99-242/256 1.7688 0.014 五年期公债 99-248/256 2.0066 0.024 七年期公债 100-92/256 2.1941 0.026 10年期公债 99-80/256 2.3289 0.022 30年期公债 99-60/256 2.7879 0.018(完) (编译 刘静；审校 李军)