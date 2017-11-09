美国债市：公债收益率上涨，因新债供应抵消对税改计划的担忧

* 美国标售150亿美元30年期公债，需求平平 * 参议院税改提案同众议院版本不同，投资人担心减税能否通过 * 股市和垃圾债遭抛售，引发对避险美债的需求 * 美国公债收益率曲线从十年最平水准趋陡 路透纽约11月9日 - 美国公债收益率周四上涨，10年期公债收益率从 近三周低点反弹，因本周有公债和公司债供应，这被对联邦税改计划能否 通过的担忧部分抵消。 收益率曲线从十年最平水准趋陡，因参议院共和党提出的税改议案同 众议院共和党的版本不同。这令投资人对是否未来政府为拟议的大幅减税 注资而可能需要增加借款的预估更加复杂。 参议院的税改计划也提议将企业税率由35%降至20%，这一点同众议院 版本一样，但较众议院提议的时间推迟了一年，至2019年。 另一个主要的不同点在于参议院的提议不包括推翻奥巴马医保中的一 个重要组成部分，而众议院议案中则包括了。 “看来通过税改议案可能还需时日，且可能以失望告终。”法国兴业 银行利率策略师Bruno Braizinha称。 对减税等其他改革的担忧日益加重，刺激了对股市和垃圾债等较高风 险资产的抛售，但带动了对美国公债的避险需求。投资人原本指望上述改 革措施能提振企业盈利和经济成长。 10年期美债收益率 涨逾1个基点，至2.333%，周三稍早触 及近三周低位的2.304%。两年期公债收益率 跌1个基点至1.633 %。 路透数据显示，两年期/10年期公债收益率差 在周四稍 早触及十年新低65.9个基点，之后扩阔至69.8个基点。 过去几周，相比较短期公债而言，交易商更青睐较长期公债，因税改 计划的不确定性以及美国推出超过30年期的债券的可能性消除。 分析师表示，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进一步加息和美 国通胀仍将低于美联储2%目标的预期令“收益率曲线趋平”的交易更具吸 引力。 收益率曲线趋平的走势抬高了较长期公债价格，使得本周较长期公债 标售吸引力降低。 周四美国财政部标售150亿美元30年期公债，需求平平，同昨日230亿 美元10年期公债标售结果类似。 根据汤森路透旗下IFR，本周一至周三共有340亿美元投资级别公司债 进场，周四还有13笔投资级别公司债发售。 -----------------------2022 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-190/256 1.6333 -0.012 三年期公债 99-252/256 1.7554 -0.008 五年期公债 99-252/256 2.0033 0.001 七年期公债 100-88/256 2.1965 0.008 10年期公债 99-76/256 2.3292 0.012 30年期公债 98-220/256 2.8067 0.023(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)