美国债市：公债收益率曲线变陡，垃圾债企稳

* 垃圾债止跌反弹，因对减税存疑 * 美国长债收益率触及一周半高位 * 美国两年期公债收益率触及九年峰值 * 美债收益率曲线趋陡，之前触及10年最平水平 路透纽约11月10日 - 美国公债收益率周五攀升，收益率曲线变陡， 因在本周的标售后，交易商结清一些让收益率曲线趋平的头寸，并削减所 持长债。 分析师称，交易商卖出他们在230亿美元10年期，和150亿美元30年期 公债标售中购买的公债。本周共标售了640亿美元的公债。 交易商和分析师称，收益率曲线趋平交易中，交易商买入长债，卖出 短债，这些交易导致较长期公债价格攀升。市场抛售垃圾债和股票，引发 对各类别资产估值过高的担忧，今年，这些资产均录得不俗的涨幅。 收益率曲线趋陡的同时，近几日遭受重创的垃圾债有所企稳，部分因 为担忧美国联邦减税可能推迟。短债与长债收益率差扩阔至一周最阔水平 。 “市场在近期收益率曲线趋平后逆转走势，”宏利资产管理驻伦敦的 公债交易部主管Mike Lorizio说。 两只美国上市的资产规模最大的垃圾债交易所上市基金 <HYG .P>从周四触及的七个月低位反弹。不过，仍录得三个月来最大单周跌幅 。 美股三大指数 持平至下跌0.1%，脱离盘初低 位。 10年期公债收益率 盘中触及一周半峰值2.405%，两日前 触及三周低位2.304%。 两年期公债收益率 触及九年高位1.662%。 根据汤森路透数据，两年/10年期公债收益率差 从周四 触及的10年最窄水准65.9个基点扩阔至74个基点。 过去两周，交易商亲睐收益率曲线趋平的交易，因担忧税改，以及财 政部推出年期超过30年的公债的可能性大大降低。其它因素包括，预期美 国联邦储备理事会(FED/美联储)将会进一步升息，以及美国通胀率仍将低 于美联储2%的目标。 周五早盘，公债抛售加剧，之前，欧洲央行管委诺沃特尼发表讲话， 市场认为其讲话立场鹰派，拖累德债 价格走低。 他表示，欧洲央行在展延购买资产计划至2018年9月时，本应该明确 表达，如果欧元区经济进一步改善，届时将结束2.55万亿欧元购债计划的 意图。 -----------------------2013 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-178/256 1.6582 0.025 三年期公债 99-226/256 1.7903 0.035 五年期公债 99-192/256 2.0532 0.050 10年期公债 98-172/256 2.4002 0.069 30年期公债 97-100/256 2.8805 0.075(完) (编译 母红; 审校 刘静)