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美国债市：公债收益率曲线变陡，垃圾债企稳
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#债券
2017年11月10日 / 晚上9点45分 / 更新于 8 小时前

美国债市：公债收益率曲线变陡，垃圾债企稳

2 分钟阅读

    * 垃圾债止跌反弹，因对减税存疑
    * 美国长债收益率触及一周半高位
    * 美国两年期公债收益率触及九年峰值
    * 美债收益率曲线趋陡，之前触及10年最平水平

    路透纽约11月10日 - 美国公债收益率周五攀升，收益率曲线变陡，
因在本周的标售后，交易商结清一些让收益率曲线趋平的头寸，并削减所
持长债。

    分析师称，交易商卖出他们在230亿美元10年期，和150亿美元30年期
公债标售中购买的公债。本周共标售了640亿美元的公债。

    交易商和分析师称，收益率曲线趋平交易中，交易商买入长债，卖出
短债，这些交易导致较长期公债价格攀升。市场抛售垃圾债和股票，引发
对各类别资产估值过高的担忧，今年，这些资产均录得不俗的涨幅。
    
    收益率曲线趋陡的同时，近几日遭受重创的垃圾债有所企稳，部分因
为担忧美国联邦减税可能推迟。短债与长债收益率差扩阔至一周最阔水平
。

    “市场在近期收益率曲线趋平后逆转走势，”宏利资产管理驻伦敦的
公债交易部主管Mike Lorizio说。
    
    两只美国上市的资产规模最大的垃圾债交易所上市基金        <HYG
.P>从周四触及的七个月低位反弹。不过，仍录得三个月来最大单周跌幅
。
    
    美股三大指数                     持平至下跌0.1%，脱离盘初低
位。
    
    10年期公债收益率           盘中触及一周半峰值2.405%，两日前
触及三周低位2.304%。
    
    两年期公债收益率          触及九年高位1.662%。  

    根据汤森路透数据，两年/10年期公债收益率差            从周四
触及的10年最窄水准65.9个基点扩阔至74个基点。
    
    过去两周，交易商亲睐收益率曲线趋平的交易，因担忧税改，以及财
政部推出年期超过30年的公债的可能性大大降低。其它因素包括，预期美
国联邦储备理事会(FED/美联储)将会进一步升息，以及美国通胀率仍将低
于美联储2%的目标。
    
    周五早盘，公债抛售加剧，之前，欧洲央行管委诺沃特尼发表讲话，
市场认为其讲话立场鹰派，拖累德债           价格走低。
    
    他表示，欧洲央行在展延购买资产计划至2018年9月时，本应该明确
表达，如果欧元区经济进一步改善，届时将结束2.55万亿欧元购债计划的
意图。
        
       -----------------------2013 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    
    两年期公债                99-178/256   1.6582    0.025
    三年期公债                99-226/256   1.7903    0.035    
    五年期公债                99-192/256   2.0532    0.050
    10年期公债                98-172/256   2.4002    0.069
    30年期公债                97-100/256   2.8805    0.075(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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