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#债券
2017年11月13日 / 晚上9点20分 / 1 天前

美国债市：两年期收益率触及九年高位，恢复收益率曲线趋平走势

2 分钟阅读

    * 收益率曲线趋平走势未变
    * 周五的趋陡走势更多受供应驱动
    * 收益率曲线趋平并不意味着经济将步入衰退-分析师

    路透纽约11月13日 - 美国两年期公债收益率周一触及九年新高，因收益率曲线恢复了
趋平走势，投资者消化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息25个基点的预期。
    
    收益率曲线平缓，表明美联储处于升息路径上，通胀低迷应该限制较长期美债收益率。
    
    费城联储总裁哈克周一早些时候支持收益率曲线趋平观点。他在东京称，对12月升息“
有一定的把握”，但他称，对政策决定的笃信程度略低于上月，因他对通胀疲弱“仍感到谨
慎”。
    
    较短期和较长期美债收益率差周一缩小，五年期/30年期收益率差              为79.
3个基点。
    
    两年期和10年期收益率差              缩窄至71.3个基点。
    
    上周五，收益率曲线趋陡，因交易商在上周的标售后减少较长期公债头寸。
    
    “趋陡可能是供应驱动的，也许现在供应结束了，更多的人进场买入较长期美债，”道
明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。
    
    通常情况下，收益率曲线越平缓，特别是出现短债收益率高于长债的情况，表明经济将
会放缓，但策略师不清楚目前的收益率曲线走势是否预示着经济会放缓。
    
    “很多人担心，收益率曲线趋平是经济衰退的信号，”道明的Goldberg称，“但目前并
不一定是这种情况，收益率曲线仍比上个衰退周期陡，我不认为收益率曲线接近暗示经济将
步入衰退的水平。”
    
    在下午交易中，10年期美债收益率           报2.402%，略高于上周五尾盘的2.4%。
    
    两年期美债          触及九年高位1.687%，高于上周五的1.662%。
    
    30年期美债收益率           跌至2.867%，上周五为2.88%。
    
    -----------------------2024 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动           
    两年期公债                99-164/256   1.6869    0.025
    三年期公债                99-206/256   1.8172    0.029    
    五年期公债                99-166/256   2.0749    0.020
    10年期公债                98-168/256   2.402     0.002
    30年期公债                97-160/256   2.8686    -0.011(完) (编译 刘静；审校 母红)

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