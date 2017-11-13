美国债市：两年期收益率触及九年高位，恢复收益率曲线趋平走势

* 收益率曲线趋平走势未变 * 周五的趋陡走势更多受供应驱动 * 收益率曲线趋平并不意味着经济将步入衰退-分析师 路透纽约11月13日 - 美国两年期公债收益率周一触及九年新高，因收益率曲线恢复了 趋平走势，投资者消化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息25个基点的预期。 收益率曲线平缓，表明美联储处于升息路径上，通胀低迷应该限制较长期美债收益率。 费城联储总裁哈克周一早些时候支持收益率曲线趋平观点。他在东京称，对12月升息“ 有一定的把握”，但他称，对政策决定的笃信程度略低于上月，因他对通胀疲弱“仍感到谨 慎”。 较短期和较长期美债收益率差周一缩小，五年期/30年期收益率差 为79. 3个基点。 两年期和10年期收益率差 缩窄至71.3个基点。 上周五，收益率曲线趋陡，因交易商在上周的标售后减少较长期公债头寸。 “趋陡可能是供应驱动的，也许现在供应结束了，更多的人进场买入较长期美债，”道 明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。 通常情况下，收益率曲线越平缓，特别是出现短债收益率高于长债的情况，表明经济将 会放缓，但策略师不清楚目前的收益率曲线走势是否预示着经济会放缓。 “很多人担心，收益率曲线趋平是经济衰退的信号，”道明的Goldberg称，“但目前并 不一定是这种情况，收益率曲线仍比上个衰退周期陡，我不认为收益率曲线接近暗示经济将 步入衰退的水平。” 在下午交易中，10年期美债收益率 报2.402%，略高于上周五尾盘的2.4%。 两年期美债 触及九年高位1.687%，高于上周五的1.662%。 30年期美债收益率 跌至2.867%，上周五为2.88%。 -----------------------2024 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-164/256 1.6869 0.025 三年期公债 99-206/256 1.8172 0.029 五年期公债 99-166/256 2.0749 0.020 10年期公债 98-168/256 2.402 0.002 30年期公债 97-160/256 2.8686 -0.011(完) (编译 刘静；审校 母红)