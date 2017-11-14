美国债市：两年期公债收益率触及九年高位，收益率曲线趋平

* 美债收益率曲线连续第二日趋平 * 美联储博斯蒂克称收益率曲线趋平/倒挂不意味着经济将衰退 路透纽约11月14日 - 美国两年期公债收益率周二触及九年高位，长期公债收益率下跌 ，收益率曲线连续第二日趋平，投资者为美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月继续收紧政 策做准备。 收益率曲线趋平通常表示美联储处在升息路径上，短债收益率被推高，但低通胀率限制 长债收益率涨幅。 美国指标10年期公债收益率触及近三周高位，此前发布的数据显示，上月美国生产者物 价(PPI)增长0.4%，大于预期，截至10月的12个月内PPI增长2.8%，创逾五年半以来最大年度 增幅。 尽管美国数据公布后，两年期和10年期公债收益率均上涨，但收益率差继续收窄。 短期/长期美债收益率差缩窄，两年期和10年期美债收益率差 降至69个 基点。 五年期/30年期美债收益率差 也缩窄至77.20个基点，为近两周以来最窄 。 “美债收益率曲线趋平，主要是美联储在低通胀环境下升息的结果...通常这是与未来 增长放缓和风险溢价上升有关联，”Westpac外汇策略负责人Richard Franulovich称。 Franulovich指出，如果美联储在一个持续的低通胀环境下，按照其所谓的点阵图在明 年和后年升息五次，实际联邦基金利率将大幅走高，可能令收益率曲线倒挂。 收益率曲线倒挂通常预示经济即便不是将出现衰退，也将出现增长放缓。 但亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克周二称，收益率曲线趋平，可能反映避险投资需 求和对经济增长的信心，如果出现收益率曲线倒挂趋势，并不一定意味着将出现经济衰退。 尾盘，美国10年期公债收益率 报2.378%，低于周一尾盘的2.4%，稍早，美 国10年期公债收益率触及2.414%，为10月底以来最高。 美国两年期公债收益率 触及九年高位，略低于1.7%，高于周一的1.687%。 美国30年期公债收益率 跌至2.836%，周一为2.869%。 -----------------------2020 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-162/256 1.6913 0.004 三年期公债 99-210/256 1.8118 -0.005 五年期公债 99-180/256 2.0632 -0.010 七年期公债 99-244/256 2.2572 -0.015 10年期公债 98-216/256 2.3806 -0.019 30年期公债 98-60/256 2.8378 -0.031(完) (编译 刘静；审校 李军)