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美国债市：两年期公债收益率触及九年高位，收益率曲线趋平
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#债券
2017年11月14日 / 晚上9点21分 / 更新于 17 小时前

美国债市：两年期公债收益率触及九年高位，收益率曲线趋平

2 分钟阅读

    * 美债收益率曲线连续第二日趋平
    * 美联储博斯蒂克称收益率曲线趋平/倒挂不意味着经济将衰退

    路透纽约11月14日 - 美国两年期公债收益率周二触及九年高位，长期公债收益率下跌
，收益率曲线连续第二日趋平，投资者为美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月继续收紧政
策做准备。
    
    收益率曲线趋平通常表示美联储处在升息路径上，短债收益率被推高，但低通胀率限制
长债收益率涨幅。
    
    美国指标10年期公债收益率触及近三周高位，此前发布的数据显示，上月美国生产者物
价(PPI)增长0.4%，大于预期，截至10月的12个月内PPI增长2.8%，创逾五年半以来最大年度
增幅。
    
    尽管美国数据公布后，两年期和10年期公债收益率均上涨，但收益率差继续收窄。
    
    短期/长期美债收益率差缩窄，两年期和10年期美债收益率差              降至69个
基点。
    
    五年期/30年期美债收益率差              也缩窄至77.20个基点，为近两周以来最窄
。
    
    “美债收益率曲线趋平，主要是美联储在低通胀环境下升息的结果...通常这是与未来
增长放缓和风险溢价上升有关联，”Westpac外汇策略负责人Richard Franulovich称。
    
    Franulovich指出，如果美联储在一个持续的低通胀环境下，按照其所谓的点阵图在明
年和后年升息五次，实际联邦基金利率将大幅走高，可能令收益率曲线倒挂。
    
    收益率曲线倒挂通常预示经济即便不是将出现衰退，也将出现增长放缓。
    
    但亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克周二称，收益率曲线趋平，可能反映避险投资需
求和对经济增长的信心，如果出现收益率曲线倒挂趋势，并不一定意味着将出现经济衰退。
    
    尾盘，美国10年期公债收益率           报2.378%，低于周一尾盘的2.4%，稍早，美
国10年期公债收益率触及2.414%，为10月底以来最高。
    
    美国两年期公债收益率          触及九年高位，略低于1.7%，高于周一的1.687%。
    
    美国30年期公债收益率           跌至2.836%，周一为2.869%。
    
    -----------------------2020 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动           
    两年期公债                99-162/256   1.6913     0.004
    三年期公债                99-210/256   1.8118    -0.005    
    五年期公债                99-180/256   2.0632    -0.010
    七年期公债                99-244/256   2.2572    -0.015
    10年期公债                98-216/256   2.3806    -0.019
    30年期公债                98-60/256    2.8378    -0.031(完) (编译 刘静；审校 李军)

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