美国债市：公债收益率曲线为10年来最平，因市场预计将进一步升息

路透纽约11月15日 - 美国短债和长债之间的收益率差缩至10年来最窄，因此前发布的 数据显示，美国核心通胀攀升，零售销售意外增长，市场消化了明年将进一步升息的可能性 。 收益率曲线趋平，反映出美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续升息。同时，美国通 胀虽有上涨趋势，但仍可能迟滞，限制了长债收益率的走势。 “10月零售销售和消费者通胀(CPI)两份报告，强劲到足够令美联储公开市场委员会(FO MC)保持在收紧短期利率路径上，”MUFG Securities Americas利率策略师John Herrmann称 。 两年期和10年期美债收益率差 缩窄至63.4个基点，为2007年11月以来最 窄。 五年期和30年期美债收益率差 缩至略低于75个基点，为近两周来最平水 平。 10月，美国消费者物价攀升，房租和医疗成本上涨，直指核心通胀逐渐攀升。 “美联储已经处于12月再升息一次的轨道上，并不仅仅是因为失业率已经远低于他们年 底的预估，”Capital Economics美国经济学家Michael Pearce称。 “现在出现核心通胀压力开始再次加大的迹象，我们认为美联储明年将加快升息步伐， 2018年将会四次上调联邦基金利率，”他补充道。 另外一份报告显示，上月美国零售销售意外增长0.2%，9月数据修正后为跳升1.9%，之 前发布的数据为增长1.6%。 尾盘，10年期美债收益率 跌至2.336%，周二尾盘为2.381%。 两年期美债收益率 报1.687%，周二为1.691%。 美国30年期公债收益率 跌至2.784%，周二为2.839%。 -----------------------1935 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-164/256 1.6875 -0.003 三年期公债 99-218/256 1.8011 -0.011 五年期公债 99-208/256 2.0399 -0.025 七年期公债 100-48/256 2.2207 -0.036 10年期公债 99-56/256 2.3381 -0.043 30年期公债 99-80/256 2.784 -0.055(完) (编译 刘静；审校 李军)