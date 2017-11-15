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美国债市：公债收益率曲线为10年来最平，因市场预计将进一步升息
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#债券
2017年11月15日 / 晚上8点33分 / 更新于 12 小时前

美国债市：公债收益率曲线为10年来最平，因市场预计将进一步升息

2 分钟阅读

    路透纽约11月15日 - 美国短债和长债之间的收益率差缩至10年来最窄，因此前发布的
数据显示，美国核心通胀攀升，零售销售意外增长，市场消化了明年将进一步升息的可能性
。
    
    收益率曲线趋平，反映出美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续升息。同时，美国通
胀虽有上涨趋势，但仍可能迟滞，限制了长债收益率的走势。
    
    “10月零售销售和消费者通胀(CPI)两份报告，强劲到足够令美联储公开市场委员会(FO
MC)保持在收紧短期利率路径上，”MUFG Securities Americas利率策略师John Herrmann称
。
    
    两年期和10年期美债收益率差              缩窄至63.4个基点，为2007年11月以来最
窄。
    
    五年期和30年期美债收益率差              缩至略低于75个基点，为近两周来最平水
平。 
    
    10月，美国消费者物价攀升，房租和医疗成本上涨，直指核心通胀逐渐攀升。            
    
    “美联储已经处于12月再升息一次的轨道上，并不仅仅是因为失业率已经远低于他们年
底的预估，”Capital Economics美国经济学家Michael Pearce称。
    
    “现在出现核心通胀压力开始再次加大的迹象，我们认为美联储明年将加快升息步伐，
2018年将会四次上调联邦基金利率，”他补充道。
    
    另外一份报告显示，上月美国零售销售意外增长0.2%，9月数据修正后为跳升1.9%，之
前发布的数据为增长1.6%。
    
    尾盘，10年期美债收益率           跌至2.336%，周二尾盘为2.381%。
    
    两年期美债收益率          报1.687%，周二为1.691%。
    
    美国30年期公债收益率           跌至2.784%，周二为2.839%。
    
     -----------------------1935 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动           
    两年期公债                99-164/256   1.6875    -0.003
    三年期公债                99-218/256   1.8011    -0.011    
    五年期公债                99-208/256   2.0399    -0.025
    七年期公债                100-48/256   2.2207    -0.036
    10年期公债                99-56/256    2.3381    -0.043
    30年期公债                99-80/256    2.784     -0.055(完) (编译 刘静；审校 李军)

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