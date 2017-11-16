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美国债市：两年期公债收益率触及九年高位，收益率曲线为10年最平
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#债券
2017年11月16日 / 晚上9点29分 / 更新于 17 小时前

美国债市：两年期公债收益率触及九年高位，收益率曲线为10年最平

2 分钟阅读

    * 美国公债收益率曲线连续四个交易日趋平
    * 通膨保值公债标售需求疲软，一如预期

    路透纽约11月16日 - 美国两年期公债收益率周四触及九年高位，因全球风险意愿回暖
，且一系列中性至稳健的经济数据使美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持在明年继续升息
的轨道上。

    两年期公债收益率攀升，使收益率曲线触及10年来最平水平。收益率曲线已经连续四个
交易日趋平。

    “收益率曲线趋平是因为，尽管通胀保持在非常低的水平，美联储仍在升息，”DRW Tr
ading的市场策略师Lou Brien说。

    美联储今年已升息两次，预计下月会再度升息。预计明年将升息三次。
    
    美国10月工业生产急增，且数据显示，就业市场的潜在趋势增强，这扶助推高公债收益
率。
    
    这些数据导致收益率曲线趋平。
    
    美国两年和10年期公债收益率差盘中收窄至2007年11月以来最窄63.2个基点，尾盘报65
.1个基点。
    
    五年和30年期公债收益率差盘中收窄至72.4个基点，为2011年12月以来最窄，尾盘报74
.1个基点。
    
    周四，财政部续发110亿美元10年期通膨保值公债(TIPS)，需求疲弱，一如预期。

    此次标售的得标收益率为0.512%，高于预期且为去年1月同类标售获得0.725%的得标利
率以来最高。投标截止时二级市场收益率为0.498%。

    “考虑到这是TIPS标售，因此结果并不差，但肯定不如我们基于基本面作出的预期，”
BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli说。
    
    周四尾盘，10年期公债收益率           升至2.355%，周三尾盘为2.335%。
    
    美国两年期公债收率          盘中升至九年高位1.716%，尾盘报1.712%，周三尾盘报
1.691%。
    
    美国30年期公债收益率           升至2.797%，周三尾盘报2.781%。 
    
       -----------------------2019 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-152/256   1.7122    0.025
　　三年期公债             　 99-202/256   1.8227    0.022
    五年期公债                99-178/256   2.0649    0.027
    七年期公债                100-8/256    2.245     0.027
    10年期公债                99           2.3629    0.028
    30年期公债                98-208/256   2.8088    0.028(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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