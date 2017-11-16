美国债市：两年期公债收益率触及九年高位，收益率曲线为10年最平

* 美国公债收益率曲线连续四个交易日趋平 * 通膨保值公债标售需求疲软，一如预期 路透纽约11月16日 - 美国两年期公债收益率周四触及九年高位，因全球风险意愿回暖 ，且一系列中性至稳健的经济数据使美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持在明年继续升息 的轨道上。 两年期公债收益率攀升，使收益率曲线触及10年来最平水平。收益率曲线已经连续四个 交易日趋平。 “收益率曲线趋平是因为，尽管通胀保持在非常低的水平，美联储仍在升息，”DRW Tr ading的市场策略师Lou Brien说。 美联储今年已升息两次，预计下月会再度升息。预计明年将升息三次。 美国10月工业生产急增，且数据显示，就业市场的潜在趋势增强，这扶助推高公债收益 率。 这些数据导致收益率曲线趋平。 美国两年和10年期公债收益率差盘中收窄至2007年11月以来最窄63.2个基点，尾盘报65 .1个基点。 五年和30年期公债收益率差盘中收窄至72.4个基点，为2011年12月以来最窄，尾盘报74 .1个基点。 周四，财政部续发110亿美元10年期通膨保值公债(TIPS)，需求疲弱，一如预期。 此次标售的得标收益率为0.512%，高于预期且为去年1月同类标售获得0.725%的得标利 率以来最高。投标截止时二级市场收益率为0.498%。 “考虑到这是TIPS标售，因此结果并不差，但肯定不如我们基于基本面作出的预期，” BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli说。 周四尾盘，10年期公债收益率 升至2.355%，周三尾盘为2.335%。 美国两年期公债收率 盘中升至九年高位1.716%，尾盘报1.712%，周三尾盘报 1.691%。 美国30年期公债收益率 升至2.797%，周三尾盘报2.781%。 -----------------------2019 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-152/256 1.7122 0.025 三年期公债 99-202/256 1.8227 0.022 五年期公债 99-178/256 2.0649 0.027 七年期公债 100-8/256 2.245 0.027 10年期公债 99 2.3629 0.028 30年期公债 98-208/256 2.8088 0.028(完) (编译 母红; 审校 刘静)