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重温稿-美国债市：公债收益率下滑，跟随美股和德债走势
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#债券
2017年11月19日 / 晚上11点04分 / 1 天前

重温稿-美国债市：公债收益率下滑，跟随美股和德债走势

2 分钟阅读

    路透纽约11月17日 - 美债收益率周五下跌，跟随美股和德国10年期公债收益率回落走
势，因强劲的美国10月房屋开工数据发布后，收益率曲线继续趋平。
    
    美国两年期公债收益率周五触及九年新高，该收益率已经在过去八个交易日多次触及九
年高位。
      
    周五早些时候，全球风险胃纳遇挫，因受累于金融和科技股走低，美股    急跌。另一
方面，德国10年期公债收益率势将录得三周以来的最大周度跌幅。
    
    收益率一度上涨，此前美国10月房屋开工急升13.7%，经季节调整后的年率为129万户，
为2016年10月以来最高。
    
   “短期公债收益率攀升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的可能性越来越大，
”Jefferies货币市场经济学家Tom Simons称。
    
    “本周，是12月会议前数据方面举足轻重的一周，特别是消费者物价指数(CPI)，CPI数
据并没有降低12月升息的可能性，所以人们现在对升息更有信心，”他补充道。
    
    乐观的美国楼市数据，进一步拉平了美债收益率曲线。
    
    两年期和10年期美债收益率差              缩减至62.8个基点，为2007年11月以来最
窄。同时，五年期和30年期美债收益率差              缩至73.4个基点。 
    
    尽管今年收益率曲线大幅度趋平，但仍有进一步趋平的空间，分析师表示。
    
    “尽管收益率曲线趋平的走向已基本达到极限，并可能已发生逆转，但仍有20-25个基
点趋平的空间，因财政部宣布的第一季公债标售规模增加，”FTN Financial利率策略师Jim
 Vogel称。
    
    “市场对明年美联储升息的预期十分稳定，当前预计为升息一到两次，较之其它预期，
两年期和三年期美债收益率可能会多上涨20个基点，”他补充道。
    
    尾盘，10年期美债收益率           从周四尾盘的2.361%下跌至 2.350%。
    
    两年期美债收益率          盘中攀升至九年高位的1.73%，尾盘报1.725%，周四尾盘
报1.712%。
    
    美国30年期收益率           跌至2.790%，周四为2.806%。
    
    -----------------------1949 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-146/256   1.7255    0.013
　　三年期公债             　 99-198/256   1.8283    0.005
    五年期公债                99-184/256   2.06      -0.005
    七年期公债                100-24/256   2.2352    -0.008
    10年期公债                99-24/256    2.3523    -0.009
    30年期公债                99-36/256    2.7925    -0.013(完) (编译 刘静；审校 母红)

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