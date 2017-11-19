重温稿-美国债市：公债收益率下滑，跟随美股和德债走势

路透纽约11月17日 - 美债收益率周五下跌，跟随美股和德国10年期公债收益率回落走 势，因强劲的美国10月房屋开工数据发布后，收益率曲线继续趋平。 美国两年期公债收益率周五触及九年新高，该收益率已经在过去八个交易日多次触及九 年高位。 周五早些时候，全球风险胃纳遇挫，因受累于金融和科技股走低，美股 急跌。另一 方面，德国10年期公债收益率势将录得三周以来的最大周度跌幅。 收益率一度上涨，此前美国10月房屋开工急升13.7%，经季节调整后的年率为129万户， 为2016年10月以来最高。 “短期公债收益率攀升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的可能性越来越大， ”Jefferies货币市场经济学家Tom Simons称。 “本周，是12月会议前数据方面举足轻重的一周，特别是消费者物价指数(CPI)，CPI数 据并没有降低12月升息的可能性，所以人们现在对升息更有信心，”他补充道。 乐观的美国楼市数据，进一步拉平了美债收益率曲线。 两年期和10年期美债收益率差 缩减至62.8个基点，为2007年11月以来最 窄。同时，五年期和30年期美债收益率差 缩至73.4个基点。 尽管今年收益率曲线大幅度趋平，但仍有进一步趋平的空间，分析师表示。 “尽管收益率曲线趋平的走向已基本达到极限，并可能已发生逆转，但仍有20-25个基 点趋平的空间，因财政部宣布的第一季公债标售规模增加，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。 “市场对明年美联储升息的预期十分稳定，当前预计为升息一到两次，较之其它预期， 两年期和三年期美债收益率可能会多上涨20个基点，”他补充道。 尾盘，10年期美债收益率 从周四尾盘的2.361%下跌至 2.350%。 两年期美债收益率 盘中攀升至九年高位的1.73%，尾盘报1.725%，周四尾盘 报1.712%。 美国30年期收益率 跌至2.790%，周四为2.806%。 -----------------------1949 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-146/256 1.7255 0.013 三年期公债 99-198/256 1.8283 0.005 五年期公债 99-184/256 2.06 -0.005 七年期公债 100-24/256 2.2352 -0.008 10年期公债 99-24/256 2.3523 -0.009 30年期公债 99-36/256 2.7925 -0.013(完) (编译 刘静；审校 母红)