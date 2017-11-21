美国债市：收益率曲线为10年来最平，市场等待美联储会议记录

* 市场聚焦美联储周三发布会议记录 * 在美国感恩节假日前交投清淡 * 周三将出炉耐久财订单和消费者信心数据 路透纽约11月21日 - 美债收益率曲线周二为10年来最平，投资者等待美国联邦储备理 事会(FED/美联储)上次会议的会议记录，本周没有重大数据出炉，且在美国感恩节假日前交 投清淡。 收益率曲线趋平，因投资者消化美联储将继续升息的预期，预计财政部将增加中短期公 债的发行量，但推迟大幅增加长债发行。 同时，通胀低迷和全球对收益的需求支撑长债。 “一般情况是，看到曲线变陡，人们就认为这是再次押注曲线趋平的机会，”法国兴业 银行美国利率策略师Subadra Rajappa称，“整个2017年的交易行情都是如此。” 预计本周投资者不愿押注收益率曲线趋陡，因成交量下降，且在周四假日前，没有驱动 走势改变的重要催化剂。 10年期美债 价格升2/32，收益率报2.36%，低于周一的2.37%。 两年期/10年期美债收益率差 降至57.4个基点，为2007年底以来最窄水 平。 周三美联储将发布最新一次会议记录，投资者将仔细研读会议记录，从中寻找12月升息 的新暗示。 美联储在11月1日结束的为其两日会议上维持利率不变，指出美国经济增长稳固，劳动 力市场增强，低调处理了近期飓风带来的影响。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，12月升息的几率为92%。 周三还将发布10月耐久财订单数据，以及密歇根大学消费者信心指数。 -----------------------1924 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 1.4225 (+0.03) 1.453 五年期公债 99-16/32 (-02/32) 2.107 10年期公债 98-32/32 (+02/32) 2.365 30年期公债 99-24/32 (+18/32) 2.763(完) (编译 刘静；审校 母红)