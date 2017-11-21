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美国债市：收益率曲线为10年来最平，市场等待美联储会议记录
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2017年11月21日 / 晚上8点18分 / 更新于 11 小时前

美国债市：收益率曲线为10年来最平，市场等待美联储会议记录

2 分钟阅读

    * 市场聚焦美联储周三发布会议记录
    * 在美国感恩节假日前交投清淡
    * 周三将出炉耐久财订单和消费者信心数据

    路透纽约11月21日 - 美债收益率曲线周二为10年来最平，投资者等待美国联邦储备理
事会(FED/美联储)上次会议的会议记录，本周没有重大数据出炉，且在美国感恩节假日前交
投清淡。
    
    收益率曲线趋平，因投资者消化美联储将继续升息的预期，预计财政部将增加中短期公
债的发行量，但推迟大幅增加长债发行。
    
    同时，通胀低迷和全球对收益的需求支撑长债。
    
    “一般情况是，看到曲线变陡，人们就认为这是再次押注曲线趋平的机会，”法国兴业
银行美国利率策略师Subadra Rajappa称，“整个2017年的交易行情都是如此。”
    
    预计本周投资者不愿押注收益率曲线趋陡，因成交量下降，且在周四假日前，没有驱动
走势改变的重要催化剂。
    
    10年期美债           价格升2/32，收益率报2.36%，低于周一的2.37%。
    
    两年期/10年期美债收益率差              降至57.4个基点，为2007年底以来最窄水
平。
    
    周三美联储将发布最新一次会议记录，投资者将仔细研读会议记录，从中寻找12月升息
的新暗示。
    
    美联储在11月1日结束的为其两日会议上维持利率不变，指出美国经济增长稳固，劳动
力市场增强，低调处理了近期飓风带来的影响。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，12月升息的几率为92%。
    
    周三还将发布10月耐久财订单数据，以及密歇根大学消费者信心指数。
    
    -----------------------1924 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                1.4225      (+0.03)   1.453
    五年期公债                99-16/32   (-02/32)   2.107
    10年期公债                98-32/32   (+02/32)   2.365
    30年期公债                99-24/32   (+18/32)   2.763(完) (编译 刘静；审校 母红)

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