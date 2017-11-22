美国债市：公债价格上扬，因美联储会议记录显示下月可能升息

* 美联储决策者预计“短期内”可能会升息 * 10月耐久财订单减少 * 财政部下周将标售880亿美元公债 路透纽约11月22日 - 美国公债价格周三小涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公 布的最新会议记录，确认了市场对12月升息的预期。周四感恩节前市场交投清淡。 美联储周三发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在 “短期内”升息。 “12月升息基本已成定局，”Cantor Fitzgerald驻纽约的利率策略师Justin Lederer 说，“之后，你必须密切关注通胀数据。” 指标10年期公债价格 上扬10/32，收益率报2.32%，低于周二的2.36%。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易员预计，12月升息的几率为92%。 两年/10年期公债收益率差 为58.5个基点，持于10年低位附近，周二跌 至2007年底以来最低57.4个基点。 近期公债收益率曲线趋平反映出，尽管美联储仍在货币政策正常化的轨道上，但市场担 忧长期经济增长和通胀前景。 “通胀与政策正常化的步调不一致，”DRW Trading的市场策略师Lou Brien说。 “在PCE核心通胀处于数年最低水平的情况下，市场对升息的信心意味着，收益率曲线 应该会趋平，”Brien补充说。 核心个人消费支出物价指数(PCE)逾五年来一直低于美联储2%的目标。 很多美联储官员在会议记录中表示，失业率太低，通胀不会保持在目前的低位。 公债收益率周三稍早一度回落，因数据显示，在三个月连续大幅攀升后，10月耐久财订 单意外下降，但付运持续增长，直指年底前经济增长动能强劲。 美国财政部周三表示，下周将标售880亿美元中短期公债，其中包括260亿美元两年期公 债，340亿美元五年期公债和280亿美元七年期公债。 -----------------------1923 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-18/32 (+02/32) 1.739 五年期公债 99-25/32 (+09/32) 2.050 10年期公债 99-11/32 (+10/32) 2.326 30年期公债 100-03/32 (+10/32) 2.746(完) (编译 母红; 审校 刘静)