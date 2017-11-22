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美国债市：公债价格上扬，因美联储会议记录显示下月可能升息
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#债券
2017年11月22日 / 晚上8点10分 / 更新于 19 小时前

美国债市：公债价格上扬，因美联储会议记录显示下月可能升息

2 分钟阅读

    * 美联储决策者预计“短期内”可能会升息
    * 10月耐久财订单减少
    * 财政部下周将标售880亿美元公债

    路透纽约11月22日 - 美国公债价格周三小涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公
布的最新会议记录，确认了市场对12月升息的预期。周四感恩节前市场交投清淡。
    
    美联储周三发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在
“短期内”升息。            

    “12月升息基本已成定局，”Cantor Fitzgerald驻纽约的利率策略师Justin Lederer
说，“之后，你必须密切关注通胀数据。”
    
    指标10年期公债价格           上扬10/32，收益率报2.32%，低于周二的2.36%。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易员预计，12月升息的几率为92%。 
    
    两年/10年期公债收益率差              为58.5个基点，持于10年低位附近，周二跌
至2007年底以来最低57.4个基点。 
    
    近期公债收益率曲线趋平反映出，尽管美联储仍在货币政策正常化的轨道上，但市场担
忧长期经济增长和通胀前景。
    
    “通胀与政策正常化的步调不一致，”DRW Trading的市场策略师Lou Brien说。
    
    “在PCE核心通胀处于数年最低水平的情况下，市场对升息的信心意味着，收益率曲线
应该会趋平，”Brien补充说。
    
    核心个人消费支出物价指数(PCE)逾五年来一直低于美联储2%的目标。
    
    很多美联储官员在会议记录中表示，失业率太低，通胀不会保持在目前的低位。
 
    公债收益率周三稍早一度回落，因数据显示，在三个月连续大幅攀升后，10月耐久财订
单意外下降，但付运持续增长，直指年底前经济增长动能强劲。

    美国财政部周三表示，下周将标售880亿美元中短期公债，其中包括260亿美元两年期公
债，340亿美元五年期公债和280亿美元七年期公债。
    
       -----------------------1923 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-18/32   (+02/32)     1.739
    五年期公债                99-25/32   (+09/32)     2.050
    10年期公债                99-11/32   (+10/32)     2.326
    30年期公债                100-03/32  (+10/32)     2.746(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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