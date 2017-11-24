美国债市：公债收益率在淡静交投中上涨，投资人关注下周通胀数据

* 感恩节假期后公债市场提前收盘 * 关注下周通胀和个人消费数据 * 下周美国财政部将发售880亿美元新债 路透纽约11月24日 - 美国公债收益率周五上涨，但仍在过去一周半保持的窄幅交投区 间内，投资人聚焦通胀前景。 对通胀难以上升的担忧提振较长期公债，并令美国公债收益率曲线放缓至十年最平水准 。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的最新会议记录显示，部分有投票权的委员 表达了对通胀前景的担忧，尽管多数委员同意就业市场收紧会在中期带动通胀上升。 “委员会内对通胀状况及其回升至正常水准的潜能的担心有所增加，”BMO Capital Ma rkets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称。 指标10年期公债价格 跌6/32，收益率报2.34%，周三尾盘报2.32%。自11月1 5日以来，该收益率一直保持在2.32-2.38%之间。 两年期/10年期公债收益率差 报59个基点，略高于周二触及的2007年底 来最窄的57个基点。 今日交投迟滞，许多交易商在周四感恩节后仍在休假，今日债市提前至1900GMT收盘。 周五稍早，美债收益率上涨，跟随德债走势，此前德国社会民主党(SPD)秘书长Hubertu s Heil称，愿与他党举行会谈以打破政治僵局。 社会民主党的态度转变可能有助于德国避免提前举行大选。 市场密切关注黑色星期五的零售销售状况，以寻找消费者支出和美国经济力道的进一步 线索。 “这对许多零售商来说一直都是关乎全年盈亏的阶段，这对投资人判断未来一年经济体 质是相当重要的指标。”Lyngen表示。 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债，包括260亿美元两年期公债、340亿美元 五年期公债和280亿美元七年期公债。 下周的经济数据将包括个人收入和支出、市场将关注该数据，以寻找通胀是否在反弹的 迹象。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-17/32 (-01/32) 1.748 五年期公债 99-22/32 (-04/32) 2.067 10年期公债 99-06/32 (-06/32) 2.344 30年期公债 99-22/32 (-13/32) 2.765(完) (编译 李军; 审校 母红)