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重温稿-美国债市：公债收益率在淡静交投中上涨，投资人关注下周通胀数据
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#债券
2017年11月26日 / 晚上11点13分 / 更新于 11 小时前

重温稿-美国债市：公债收益率在淡静交投中上涨，投资人关注下周通胀数据

2 分钟阅读

    * 感恩节假期后公债市场提前收盘
    * 关注下周通胀和个人消费数据
    * 下周美国财政部将发售880亿美元新债

    路透纽约11月24日 - 美国公债收益率周五上涨，但仍在过去一周半保持的窄幅交投区
间内，投资人聚焦通胀前景。
    
    对通胀难以上升的担忧提振较长期公债，并令美国公债收益率曲线放缓至十年最平水准
。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的最新会议记录显示，部分有投票权的委员
表达了对通胀前景的担忧，尽管多数委员同意就业市场收紧会在中期带动通胀上升。
    
    “委员会内对通胀状况及其回升至正常水准的潜能的担心有所增加，”BMO Capital Ma
rkets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称。
    
    指标10年期公债价格           跌6/32，收益率报2.34%，周三尾盘报2.32%。自11月1
5日以来，该收益率一直保持在2.32-2.38%之间。
    
    两年期/10年期公债收益率差              报59个基点，略高于周二触及的2007年底
来最窄的57个基点。
    
    今日交投迟滞，许多交易商在周四感恩节后仍在休假，今日债市提前至1900GMT收盘。
    
    周五稍早，美债收益率上涨，跟随德债走势，此前德国社会民主党(SPD)秘书长Hubertu
s Heil称，愿与他党举行会谈以打破政治僵局。
    
    社会民主党的态度转变可能有助于德国避免提前举行大选。
    
    市场密切关注黑色星期五的零售销售状况，以寻找消费者支出和美国经济力道的进一步
线索。
    
    “这对许多零售商来说一直都是关乎全年盈亏的阶段，这对投资人判断未来一年经济体
质是相当重要的指标。”Lyngen表示。
    
    下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债，包括260亿美元两年期公债、340亿美元
五年期公债和280亿美元七年期公债。
    
    下周的经济数据将包括个人收入和支出、市场将关注该数据，以寻找通胀是否在反弹的
迹象。
    
       -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-17/32   (-01/32)     1.748
    五年期公债                99-22/32   (-04/32)     2.067
    10年期公债                99-06/32   (-06/32)     2.344
    30年期公债                99-22/32   (-13/32)     2.765 (完) (编译 李军; 审校 母红)

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