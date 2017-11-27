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美国债市：公债收益率在震荡交投中小跌，收益率曲线为十年最平
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#债券
2017年11月27日 / 晚上9点45分 / 1 天前

美国债市：公债收益率在震荡交投中小跌，收益率曲线为十年最平

2 分钟阅读

    * 美国公债收益率曲线趋平，因投资人消化升息
    * 美国公债标售结果疲弱
    * 有关朝鲜的报导小幅提振债市

    路透纽约11月27日 - 美国公债收益率周一下滑，盘中交投震荡，部分因美股在稍早触
及纪录高位后回软，以及有报导称朝鲜可能在准备又一次的核弹试验。
    
    “股市走软总的来说给了债市一些提振。”Action Economics全球固定收益部门董事总
经理Kim Rupert表示。
    
    美股标普500指数      和纳斯达克指数       收低，道琼工业指数      盘中触及历
史高位后缩减涨幅。
    
    公债价格上涨，也因有报导称朝鲜可能在准备又一次的导弹试射，Rupert称。
    
    根据交易商，日本共同社报导，一日本外交官表示，朝鲜有可能在几天内试射导弹。
    
    不过路透无法证实共同社的报导。
    
    稍早在数据显示美国新屋销售升至十年高位后，公债收益率上涨。
    
    数据公布后，美国30年期公债收益率从约两个半月低点反弹。
    
    楼市数据进一步提振美国升息的前景。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年已经加息两次，市场普遍预计下月将再度加息。
美联储预计明年升息三次。
    
    对升息的预期升温已经令公债收益率曲线缩至十年最平。
    
    两年期/10年期公债收益率差              缩窄至56.30个基点，为2007年10月来最窄
，尾盘报58.30个基点。
    
    周一，美国财政部进行了260亿美元两年期公债和340亿美元五年期公债标售，需求都较
疲弱。
    
    两年期公债标售得标利率为1.765%，标售前二级市场为1.763%，该得标利率为2008年9
月来最高。
    
    五年期公债标售得标利率为2.066%，略高于标售前二级市场水准2.064%。
        
    尾盘，指标10年期公债价格           收益率报2.333%，周五尾盘报2.34%。
    
    两年期公债          收益率小跌至1.744%，上周五尾盘报1.748%。
    
    30年期公债           收益率升至2.770%，上周五尾盘报2.761%，稍早该收益率触及1
1月中来最低的2.738%。
    
       -----------------------2106 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-138/256   1.7446    -0.003
    三年期公债                99-192/256   1.837     -0.013    
    五年期公债                99-196/256   2.0502    -0.015
    七年期公债                100-52/256   2.2181    -0.015
    10年期公债                99-72/256    2.3312    -0.009
    30年期公债                99-148/256   2.7708    0.010(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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