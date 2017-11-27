美国债市：公债收益率在震荡交投中小跌，收益率曲线为十年最平

* 美国公债收益率曲线趋平，因投资人消化升息 * 美国公债标售结果疲弱 * 有关朝鲜的报导小幅提振债市 路透纽约11月27日 - 美国公债收益率周一下滑，盘中交投震荡，部分因美股在稍早触 及纪录高位后回软，以及有报导称朝鲜可能在准备又一次的核弹试验。 “股市走软总的来说给了债市一些提振。”Action Economics全球固定收益部门董事总 经理Kim Rupert表示。 美股标普500指数 和纳斯达克指数 收低，道琼工业指数 盘中触及历 史高位后缩减涨幅。 公债价格上涨，也因有报导称朝鲜可能在准备又一次的导弹试射，Rupert称。 根据交易商，日本共同社报导，一日本外交官表示，朝鲜有可能在几天内试射导弹。 不过路透无法证实共同社的报导。 稍早在数据显示美国新屋销售升至十年高位后，公债收益率上涨。 数据公布后，美国30年期公债收益率从约两个半月低点反弹。 楼市数据进一步提振美国升息的前景。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年已经加息两次，市场普遍预计下月将再度加息。 美联储预计明年升息三次。 对升息的预期升温已经令公债收益率曲线缩至十年最平。 两年期/10年期公债收益率差 缩窄至56.30个基点，为2007年10月来最窄 ，尾盘报58.30个基点。 周一，美国财政部进行了260亿美元两年期公债和340亿美元五年期公债标售，需求都较 疲弱。 两年期公债标售得标利率为1.765%，标售前二级市场为1.763%，该得标利率为2008年9 月来最高。 五年期公债标售得标利率为2.066%，略高于标售前二级市场水准2.064%。 尾盘，指标10年期公债价格 收益率报2.333%，周五尾盘报2.34%。 两年期公债 收益率小跌至1.744%，上周五尾盘报1.748%。 30年期公债 收益率升至2.770%，上周五尾盘报2.761%，稍早该收益率触及1 1月中来最低的2.738%。 -----------------------2106 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-138/256 1.7446 -0.003 三年期公债 99-192/256 1.837 -0.013 五年期公债 99-196/256 2.0502 -0.015 七年期公债 100-52/256 2.2181 -0.015 10年期公债 99-72/256 2.3312 -0.009 30年期公债 99-148/256 2.7708 0.010(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)