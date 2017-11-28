美国债市：公债收益率升高，参议院本周将对税改议案进行投票

* 参议院金融委员会投票通过推进税改议案 * 朝鲜向日本附近海域发射导弹 * 美国消费者信心升至17年高位 路透纽约11月28日 - 美债收益率周二上涨，因消费者信心数据良好，参议院金融委员 会投票同意推进税改议案，令风险胃纳改善，扶助美股创纪录收盘新高。 预计参议院全体议员将在本周对共和党税改议案进行辩论并投票。众议院已经批准其自 己版本的减税议案。两个版本的议案需要进行协商修订，之后才能送交总统特朗普签字。 “如果一切顺利，之前计划周四进行投票，看似这可能是股市、公债收益率和美元尾盘 反弹的原因，”Action Economics称。 收益率曲线也变陡，此前触及近10年来最平，分析师认为在多月趋平走势后市场急需这 一喘息机会。 今年大部分时间，收益率曲线呈趋平走势，因投资者消化美国联邦储备理事会(FED/美 联储)今年12月再升息一次，以及2018年升息数次的预期。 “收益率曲线变陡，我们认为在过去几周大幅趋平后，急需这一喘息机会，”BMO Capi tal Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen称。 美国两年期和10年期公债收益率差 周二小幅扩阔至57.9个基点，周一缩 至2007年10月来最窄。 五年期/30年期收益率差 最多升至72.8个基点，为一周来最阔，尾盘报6 9.8个基点。 公债收益率稍早升高，此前发布的数据显示，美国消费者信心升至17年高位，但通胀预 期降至4.5%，且目前处于近期区间的底部。 尾盘，10年期公债收益率 升至2.336%，周一尾盘为2.328%。 美国两年期公债收益率 报1.754%，周一为1.745%。上周升至九年高位。 美国30年期收益率 小幅升高至2.766%，周一报2.765%。 今日有报道称，朝鲜发射一枚导弹落入日本附近的海域。消息发布后，公债收益率一度 下跌。这是朝鲜自9月中发射导弹飞越日本上空以来的第一次发射。 -----------------------2048 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-254/256 1.754 0.009 三年期公债 99-186/256 1.8452 0.008 五年期公债 99-176/256 2.0661 0.019 七年期公债 100-36/256 2.2278 0.015 10年期公债 99-60/256 2.3365 0.008 30年期公债 99-168/256 2.7669 0.002(完) (编译 刘静；审校 母红)