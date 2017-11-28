FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美国债市：公债收益率升高，参议院本周将对税改议案进行投票
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#债券
2017年11月28日 / 晚上10点02分 / 更新于 18 小时前

美国债市：公债收益率升高，参议院本周将对税改议案进行投票

2 分钟阅读

    * 参议院金融委员会投票通过推进税改议案
    * 朝鲜向日本附近海域发射导弹
    * 美国消费者信心升至17年高位

    路透纽约11月28日 - 美债收益率周二上涨，因消费者信心数据良好，参议院金融委员
会投票同意推进税改议案，令风险胃纳改善，扶助美股创纪录收盘新高。
    
    预计参议院全体议员将在本周对共和党税改议案进行辩论并投票。众议院已经批准其自
己版本的减税议案。两个版本的议案需要进行协商修订，之后才能送交总统特朗普签字。
    
    “如果一切顺利，之前计划周四进行投票，看似这可能是股市、公债收益率和美元尾盘
反弹的原因，”Action Economics称。
    
    收益率曲线也变陡，此前触及近10年来最平，分析师认为在多月趋平走势后市场急需这
一喘息机会。
    
    今年大部分时间，收益率曲线呈趋平走势，因投资者消化美国联邦储备理事会(FED/美
联储)今年12月再升息一次，以及2018年升息数次的预期。
    
    “收益率曲线变陡，我们认为在过去几周大幅趋平后，急需这一喘息机会，”BMO Capi
tal Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen称。
    
    美国两年期和10年期公债收益率差              周二小幅扩阔至57.9个基点，周一缩
至2007年10月来最窄。
    
    五年期/30年期收益率差              最多升至72.8个基点，为一周来最阔，尾盘报6
9.8个基点。
    
    公债收益率稍早升高，此前发布的数据显示，美国消费者信心升至17年高位，但通胀预
期降至4.5%，且目前处于近期区间的底部。
    
    尾盘，10年期公债收益率           升至2.336%，周一尾盘为2.328%。
    
    美国两年期公债收益率          报1.754%，周一为1.745%。上周升至九年高位。
    
    美国30年期收益率           小幅升高至2.766%，周一报2.765%。
    
    今日有报道称，朝鲜发射一枚导弹落入日本附近的海域。消息发布后，公债收益率一度
下跌。这是朝鲜自9月中发射导弹飞越日本上空以来的第一次发射。
    
    -----------------------2048 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-254/256   1.754     0.009
    三年期公债                99-186/256   1.8452    0.008    
    五年期公债                99-176/256   2.0661    0.019
    七年期公债                100-36/256   2.2278    0.015
    10年期公债                99-60/256    2.3365    0.008
    30年期公债                99-168/256   2.7669    0.002(完) (编译 刘静；审校 母红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below