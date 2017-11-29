FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美国债市：收益率上涨，因叶伦发表乐观讲话且数据强劲
频道
专题
比特币飙破11000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑
比特币
比特币飙破11000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
财新中国11月制造业PMI降至五个月低点50.8 产出预期指数创纪录低点
中国财经
财新中国11月制造业PMI降至五个月低点50.8 产出预期指数创纪录低点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#债券
2017年11月29日 / 晚上9点53分 / 1 天前

美国债市：收益率上涨，因叶伦发表乐观讲话且数据强劲

2 分钟阅读

    * 美联储主席叶伦称经济强劲增长将推高通胀
    * 美国成屋待完成销售强于预期
    * 英国和欧洲债市疲弱也重压美债

    路透纽约11月29日 - 美债收益率周三大多上涨，受助于美国联邦储
备理事会(FED/美联储)主席叶伦对经济发表乐观讲话，以及数据显示第三
季美国经济增速快于预期。
    
    美国10年期和30年期公债收益率攀升至两周高位，两年期公债收益率
升至逾一周高位，上周曾触及九年高位。
    
    道明证券利率策略师Cheng Chen将收益率上涨归因于叶伦的鹰派讲话
。
    
    “叶伦对经济感到乐观，”Chen称，“她基本上在说，经济强劲增长
将驱动通胀升高，我认为这是今日带动市场走势的一个因素。”
    
    周三叶伦对美国国会领袖称，美国经济强劲，给继续升息提供了理据
。这可能是她明年初离职前最后几次公开露面的机会之一。
    
    数据显示，美国第三季国内生产总值按年增长3.3%，进一步提振收益
率上涨。这是三年来的最快增速，因企业库存和设备投资增长抵消了消费
者支出增长放缓的影响。
    
    美国10月成屋待完成销售增长3.5%，高于预期，表明楼市仍在稳步复
苏路径上。
    
    Cantor Fitzgerald美债分析师Justin Lederer周三称，利好的数据
当然在抛售美债中“发挥了作用”。
    
    尾盘，10年期美债收益率           升至2.379%，周二尾盘报2.337
%，盘中触及两周高位的2.395%。
    
    美国两年期公债收益率          从周二的1.758%升至1.762%，上周
该收益率升至九年高位。对升息预期反应最敏感的两年期公债收益率盘中
触及一周高位1.778%。
    
    美国30年期公债收益率           从周二的2.765%升至2.818%，稍
早，该收益率触及两周高位2.837%。
  
    Cantor的Lederer称，市场“在底部”找到买家，在下午的交易中稳
定下来。
    
    Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma也将美债卖出部
分归因为英债遭抛售。
    
    英国10年期公债收益率           录得6月以来最大单日升幅，受助
于英国就脱欧分手费与欧盟接近达成协议的报导。
    
    -----------------------2107 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-250/256   1.762     0.004
    三年期公债                99-172/256   1.8644    0.016    
    五年期公债                99-138/256   2.0976    0.032
    七年期公债                99-8/256     2.2755    0.046
    10年期公债                98-216/256   2.381     0.044
    30年期公债                98-148/256   2.8206    0.056(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below