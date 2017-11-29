美国债市：收益率上涨，因叶伦发表乐观讲话且数据强劲

* 美联储主席叶伦称经济强劲增长将推高通胀 * 美国成屋待完成销售强于预期 * 英国和欧洲债市疲弱也重压美债 路透纽约11月29日 - 美债收益率周三大多上涨，受助于美国联邦储 备理事会(FED/美联储)主席叶伦对经济发表乐观讲话，以及数据显示第三 季美国经济增速快于预期。 美国10年期和30年期公债收益率攀升至两周高位，两年期公债收益率 升至逾一周高位，上周曾触及九年高位。 道明证券利率策略师Cheng Chen将收益率上涨归因于叶伦的鹰派讲话 。 “叶伦对经济感到乐观，”Chen称，“她基本上在说，经济强劲增长 将驱动通胀升高，我认为这是今日带动市场走势的一个因素。” 周三叶伦对美国国会领袖称，美国经济强劲，给继续升息提供了理据 。这可能是她明年初离职前最后几次公开露面的机会之一。 数据显示，美国第三季国内生产总值按年增长3.3%，进一步提振收益 率上涨。这是三年来的最快增速，因企业库存和设备投资增长抵消了消费 者支出增长放缓的影响。 美国10月成屋待完成销售增长3.5%，高于预期，表明楼市仍在稳步复 苏路径上。 Cantor Fitzgerald美债分析师Justin Lederer周三称，利好的数据 当然在抛售美债中“发挥了作用”。 尾盘，10年期美债收益率 升至2.379%，周二尾盘报2.337 %，盘中触及两周高位的2.395%。 美国两年期公债收益率 从周二的1.758%升至1.762%，上周 该收益率升至九年高位。对升息预期反应最敏感的两年期公债收益率盘中 触及一周高位1.778%。 美国30年期公债收益率 从周二的2.765%升至2.818%，稍 早，该收益率触及两周高位2.837%。 Cantor的Lederer称，市场“在底部”找到买家，在下午的交易中稳 定下来。 Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma也将美债卖出部 分归因为英债遭抛售。 英国10年期公债收益率 录得6月以来最大单日升幅，受助 于英国就脱欧分手费与欧盟接近达成协议的报导。 -----------------------2107 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-250/256 1.762 0.004 三年期公债 99-172/256 1.8644 0.016 五年期公债 99-138/256 2.0976 0.032 七年期公债 99-8/256 2.2755 0.046 10年期公债 98-216/256 2.381 0.044 30年期公债 98-148/256 2.8206 0.056(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)