美国债市：公债收益率走低， 通俄门调查最新消息引发避险意愿

* 美前国家安全顾问弗林将作证称受总统特朗普指示接触俄罗斯官员 * 白宫称弗林认罪只与他自己有关。 * 美参议员称已锁定通过税改议案所需的足够票数 路透纽约12月1日 - 美国公债收益率周五急跌，之前ABC News报导称 ，美国前国家安全顾问弗林表示，他准备在作证时告诉调查人员，是当时 的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。 路透无法立即证实上述报导。 ABC News援引弗林的密友报导称，弗林准备在作证时告诉调查人员， 特朗普在竞选期间指示他与俄罗斯官员接触，最初是为了共同打击叙利亚 境内的伊斯兰国组织。 弗林周五就在接触俄罗斯大使的问题上向联邦调查局(FBI)撒谎的指 控认罪。检察官称，他在与俄罗斯特使会面前，咨询了总统特朗普过渡团 队高层官员。 消息发布后，指标10年期公债收益率 从周四尾盘的2.415 %跌至2.315%的低位，尾盘报2.365%。 美国30年期公债收益率 急跌至9月11日以来最低2.716%， 后有所反弹，尾盘报2.757%。周四尾盘为2.831%。 美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示，已收集到税改议案获通过所需 的支持票数。之前，共和党人在投票前作最后的努力，缓解部分议员对议 案将给联邦赤字、医保和地产税造成的影响的担忧。不过，这则消息被AB C的报导抢了风头，公债市场对其反应冷淡。 “在总统推进税改议案获批的努力即将初见成效之时，爆出了弗林的 消息，这不仅会给总统自己造成重大打击，还可能葬送了税改议案，”Ax iTrader驻伦敦的首席市场分析师James Hughes说。 弗林的消息发布后不久，白宫发表声明称，前国家安全顾问认罪，只 与他自己有关。 “毫无疑问，白宫发布声明的速度显示出事态的严重性，”Hughes说 。 本周，市场一直关注税改议案的进展，在议员们围绕议案展开攻防战 之际，公债收益率跟随战事的跌宕而上下起伏。 就在弗林的消息发布前，公债收益率攀升，市场乐观地认为，参议院 税改议案将会获得通过。 -----------------------2107 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-242/256 1.7781 -0.012 三年期公债 99-156/256 1.8867 -0.016 五年期公债 99-114/256 2.1177 -0.026 七年期公债 99-12/256 2.2732 -0.042 10年期公债 98-252/256 2.3651 -0.050 30年期公债 99-196/256 2.7615 -0.070(完) (编译 母红; 审校 李军)