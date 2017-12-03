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重温稿-美国债市：公债收益率走低， 通俄门调查最新消息引发避险意愿
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#债券
2017年12月3日 / 晚上11点00分 / 2 天前

重温稿-美国债市：公债收益率走低， 通俄门调查最新消息引发避险意愿

2 分钟阅读

    * 美前国家安全顾问弗林将作证称受总统特朗普指示接触俄罗斯官员
    * 白宫称弗林认罪只与他自己有关。
    * 美参议员称已锁定通过税改议案所需的足够票数

    路透纽约12月1日 - 美国公债收益率周五急跌，之前ABC News报导称
，美国前国家安全顾问弗林表示，他准备在作证时告诉调查人员，是当时
的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。

    路透无法立即证实上述报导。

    ABC News援引弗林的密友报导称，弗林准备在作证时告诉调查人员，
特朗普在竞选期间指示他与俄罗斯官员接触，最初是为了共同打击叙利亚
境内的伊斯兰国组织。
    
    弗林周五就在接触俄罗斯大使的问题上向联邦调查局(FBI)撒谎的指
控认罪。检察官称，他在与俄罗斯特使会面前，咨询了总统特朗普过渡团
队高层官员。
    
    消息发布后，指标10年期公债收益率           从周四尾盘的2.415
%跌至2.315%的低位，尾盘报2.365%。 
    
    美国30年期公债收益率           急跌至9月11日以来最低2.716%，
后有所反弹，尾盘报2.757%。周四尾盘为2.831%。
    
    美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示，已收集到税改议案获通过所需
的支持票数。之前，共和党人在投票前作最后的努力，缓解部分议员对议
案将给联邦赤字、医保和地产税造成的影响的担忧。不过，这则消息被AB
C的报导抢了风头，公债市场对其反应冷淡。

    “在总统推进税改议案获批的努力即将初见成效之时，爆出了弗林的
消息，这不仅会给总统自己造成重大打击，还可能葬送了税改议案，”Ax
iTrader驻伦敦的首席市场分析师James Hughes说。
    
    弗林的消息发布后不久，白宫发表声明称，前国家安全顾问认罪，只
与他自己有关。

    “毫无疑问，白宫发布声明的速度显示出事态的严重性，”Hughes说
。
    
    本周，市场一直关注税改议案的进展，在议员们围绕议案展开攻防战
之际，公债收益率跟随战事的跌宕而上下起伏。
    
    就在弗林的消息发布前，公债收益率攀升，市场乐观地认为，参议院
税改议案将会获得通过。
    
       -----------------------2107 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动      
 
    两年期公债                99-242/256   1.7781    -0.012
    三年期公债                99-156/256   1.8867    -0.016    
    五年期公债                99-114/256   2.1177    -0.026
    七年期公债                99-12/256    2.2732    -0.042
    10年期公债                98-252/256   2.3651    -0.050
    30年期公债                99-196/256   2.7615    -0.070(完) (编译 母红; 审校 李军)

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