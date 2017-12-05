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美国债市：短债收益率触及多年高位且收益率曲线趋平，押注联储本月升息
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#债券
2017年12月5日 / 晚上8点42分 / 更新于 17 小时前

美国债市：短债收益率触及多年高位且收益率曲线趋平，押注联储本月升息

2 分钟阅读

    * 美国两年期公债收益率触及2008年来最高
    * 三年期公债收益率升至2009年来最高
    * 五年期/30年期公债收益率差为2007年来最小

    路透纽约12月5日 - 美国短期公债收益率周二升至逾八年高位，因投资人对美国国会将
通过税改立法以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将加息数次的预期升温。
    
    两年期公债收益率触及2008年10月来最高，三年期公债收益率触及2009年6月来最高。
    
    收益率曲线趋平，五年期/30年期公债收益率差触及10年最小，因较长期公债收益率下
滑。
    
    联邦基金利率期货价格走势显示，投资人预计美联储肯定将在12月12-13日货币政策会
议上加息，且加息50个基点至1.50-1.75%的几率也升至近10%。期货价格显示美联储维持利
率不变的几率为零。
    
    对美联储政策预期最为敏感的两年期公债          收益率升至1.835%，三年期公债U
S3YT=RR收益率触及1.95%。
    
    五年期/30年期公债收益率差降至57.3个基点，为2007年10月来最窄。
    
    30年期公债价格升26/32，收益率报2.73%，较周一尾盘跌约4个基点。
    
    周二公布的数据显示，美国10月贸易逆差增至九个月高位，因油价上涨，以及美国与中
国和墨西哥长期以来一直存在的贸易逆差扩大。另一份数据显示，11月服务业活动增长放缓
，因新订单和出口订单增长大幅放缓。            
    
    投资人在消化美联储将加息数次的预期，因美国就业数据强劲及近期通胀回升，但预计
长期通胀上升的空间有限，尽管税改议案获得通过。
    
    Evercore ISI策略师Stan Shipley表示，投资人也低估了如果国会本周无法就新的支出
法案达成一致，美国政府将会停摆的可能性。政府拨款法案将在周五到期。
    
    “和国际客户聊了聊，他们完全忽视了这一因素，”他表示，“他们都在关注税改和特
朗普的问题，没有考虑美国政府停摆可能造成的影响。”    
        
    -----------------------1940 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%     
    两年期公债                99-27/32   (-01/32)     1.827
    五年期公债                99-09/32   (-01/32)     2.153
    10年期公债                99-02/32   (+06/32)     2.358
    30年期公债                100-13/32  (+26/32)     2.730(完) (编译 李军; 审校 母红)

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