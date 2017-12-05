美国债市：短债收益率触及多年高位且收益率曲线趋平，押注联储本月升息

* 美国两年期公债收益率触及2008年来最高 * 三年期公债收益率升至2009年来最高 * 五年期/30年期公债收益率差为2007年来最小 路透纽约12月5日 - 美国短期公债收益率周二升至逾八年高位，因投资人对美国国会将 通过税改立法以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将加息数次的预期升温。 两年期公债收益率触及2008年10月来最高，三年期公债收益率触及2009年6月来最高。 收益率曲线趋平，五年期/30年期公债收益率差触及10年最小，因较长期公债收益率下 滑。 联邦基金利率期货价格走势显示，投资人预计美联储肯定将在12月12-13日货币政策会 议上加息，且加息50个基点至1.50-1.75%的几率也升至近10%。期货价格显示美联储维持利 率不变的几率为零。 对美联储政策预期最为敏感的两年期公债 收益率升至1.835%，三年期公债U S3YT=RR收益率触及1.95%。 五年期/30年期公债收益率差降至57.3个基点，为2007年10月来最窄。 30年期公债价格升26/32，收益率报2.73%，较周一尾盘跌约4个基点。 周二公布的数据显示，美国10月贸易逆差增至九个月高位，因油价上涨，以及美国与中 国和墨西哥长期以来一直存在的贸易逆差扩大。另一份数据显示，11月服务业活动增长放缓 ，因新订单和出口订单增长大幅放缓。 投资人在消化美联储将加息数次的预期，因美国就业数据强劲及近期通胀回升，但预计 长期通胀上升的空间有限，尽管税改议案获得通过。 Evercore ISI策略师Stan Shipley表示，投资人也低估了如果国会本周无法就新的支出 法案达成一致，美国政府将会停摆的可能性。政府拨款法案将在周五到期。 “和国际客户聊了聊，他们完全忽视了这一因素，”他表示，“他们都在关注税改和特 朗普的问题，没有考虑美国政府停摆可能造成的影响。” -----------------------1940 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (-01/32) 1.827 五年期公债 99-09/32 (-01/32) 2.153 10年期公债 99-02/32 (+06/32) 2.358 30年期公债 100-13/32 (+26/32) 2.730(完) (编译 李军; 审校 母红)