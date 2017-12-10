重温稿-美国债市：公债收益率变动不大，就业报告未改变投资人预期

路透12月8日 - 美国公债收益率周五变动不大，盘中走势反复，今日公布的美国就业报告显示11月非农就业岗位增加22.8万，但平均时薪增幅不及预期。

政府非农就业报告中平均时薪数据尤为受到关注，被视为是通胀的晴雨表，而美国经济成长故事中缺失的章节就是通胀。

“非农就业岗位数据总体上看颇为强劲，这一点是超过预期的，”Schwab Center for Financial Research固定收益部门主管Collin Martin表示，“所以从表面看数据颇佳，但平均时薪数据有些令人担心，看来今早市场真正关注的是这个。”

尽管就业岗位继续增加，但平均时薪的增长同之前的经济复苏或扩张周期的情况不符，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)和经济学家困惑不已。

“影响债市投资人的是，今日或者近期，最近几个月的消息...并未改变通胀牢牢困在2%区间附近的观点。”ICON Advisors总裁Craig Callahan表示。

市场预计，美联储几乎肯定将在下周12月政策会议上加息，但通胀数据始终未见上升，令美联储明年及以后的升息路径预期蒙阴。

ICON的Callahan表示，即便美联储会在明年继续沿着预期的升息路径进一步升息，但长期通胀预期仍将保持迟滞，因资源的全球可获得性，及其给物价造成的持续下行压力。

根据CME Group的Fed Watch工具，美联储联邦基金利率期货走势显示，投资人预计美联储在12月12-13日货币政策会议上加息至1.25-1.50%的机率为90%，还有10%的可能性加息至1.50-1.75%，而维持利率不变的机率为零。

指标美国10年期公债价格跌1/32，收益率报2.38%。就业报告刚出炉，公债收益率一度下跌，但随着交易商解读该报告，收益率很快回升。

美国两年期公债价格较周四收盘水准变动不大，收益率报1.80%。(完) (编译 李军; 审校 母红)