美国债市：公债价格变动不大，投资人静待美国货币政策决定

* 美国三年期和10年期公债标售结果有好有坏 * 纽约炸弹袭击未遂一度带动避险买盘 * 美联储预计将在周三加息 * 关注周三通胀数据 路透纽约12月11日 - 美国公债价格周一变动不大，盘中稍早在纽约 曼哈顿中城发生爆炸后受避险买盘带动一度上涨，纽约市长白思豪称之为 未遂恐怖袭击。 美国财政部今日标售三年期和10年期公债，结果有好有坏，不过市场 均反应平平。 在30年期公债标售和美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布货币 政策决定前，整体上投资人不愿扩大目前的仓位，Jefferies货币市场分 析师Tom Simons表示。 市场普遍预计，美联储将在本周加息，并可能上调美国经济预估，因 近期公布了一系列强劲的数据。联邦基金利率期货走势显示，市场认为3 月加息的机率约为60%。 一名孟加拉男子周一早间在纽约市最繁忙的交通枢纽引爆绑在身上的 自制爆炸装置，造成自己和另外三人受伤，纽约市长白思豪称之为未遂恐 怖袭击。 这带动美国公债价格一度走强。 Jefferies的Simons表示，对公债的买盘令三年期和10年期公债在标 售前价格更高。 财政部标售240亿美元三年期公债，得标利率为1.932%，低于标售前 二级市场水准1.935%。 200亿美元10年期公债标售则乏善可陈，得标利率为2.384%，高于市 场预期的2.380%。 指标美国10年期公债 收益率受避险买盘影响一度跌至2.3 5%，之后在午后交易时段回升至2.386%。 美国30年期公债 收益率尾盘报2.773%，略低于上周五尾 盘的2.775%。 三年期公债 收益率升至1.940%，高于上周五尾盘的1.915% 。 周二美国财政部将发售120亿美元30年期公债。 本周市场的另一焦点是周三将出炉的消费者物价指数(CPI)，因通胀 仍低于美联储预估。 -----------------------2019 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-218/256 1.827 0.028 三年期公债 99-118/256 1.9403 0.025 五年期公债 99-66/256 2.1583 0.013 七年期公债 98-224/256 2.3006 0.005 10年期公债 98-204/256 2.3868 0.004 30年期公债 99-140/256 2.7723 -0.003(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)