美国债市：通胀数据推升公债收益率，30年期公债标售结果影响有限

* 美国标售120亿美元30年期公债，获稳定需求 * 生产者物价录得近六年来最大同比升幅 * 两年期公债收益率触及2008年10月以来最高水平 路透纽约12月12日 - 美债收益率周二上涨，因11月生产者物价强于预期，抵消了120亿 美元30年期公债标售需求平平。 两年期公债收益率达到逾九年最高水平，因交易员预计美国联邦储备理事会(FED/美联 储)在周三结束为期两日政策会议时会将利率上调至1.25-1.5%。 “现在市场焦点是数据和美联储，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策 略负责人Subadra Rajappa称。 周二稍早，美国政府称，11月生产者物价同比增长3.1%，为2012年1月以来的最大增幅 ，支撑通胀普遍加快的观点。 通胀持续低迷，令美联储处于缓慢升息和缩表的轨道上。 投资者等待将于周三1330 GMT时间发布的11月消费者物价指数，以确认通胀正加速上升 。 “PPI的强劲力道被认为对CPI有利，”Rajappa称。 路透调查的经济学家预计，上月消费者物价指数环比增长0.4%，同比增长2.2%。 物价加速上升的迹象将允许美联储以更快速度上调短期利率，分析师称。 利率期货走势暗示，交易员消化了明年升息两次，每次25个基点的预期，比美联储9月 政策会议上的预期少一次。 “明天升息是板上钉钉，如果CPI数据强劲，就提出了明年升息多少次的问题，”Canto r Fitzgerald美债策略师Justin Lederer称。 供应方面，财政部标售了120亿美元30年期公债，获稳定需求，此前对周一标售的三年 期和10年期公债的需求好坏不一。 “这是一次不错的标售，”Cantor的Lederer称。 30年期公债标售后，公债收益率从盘中高位回落。 10年期公债 收益率报2.407%，较周一尾盘升2.2个基点，30年期收益率US3 0YT=RR升1.5个基点至2.787%。 两年期 收益率涨0.8个基点至1.831%，路透数据显示，此前触及2008年10月 以来最高的1.847%。 -----------------------1925 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-216/256 1.8312 0.008 三年期公债 99-196/256 1.9558 0.019 五年期公债 99-48/256 2.1735 0.016 七年期公债 98-200/256 2.3154 0.017 10年期公债 98-160/256 2.4065 0.022 30年期公债 99-60/256 2.7878 0.016(完) (编译 刘静；审校 母红)