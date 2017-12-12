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2017年12月12日 / 晚上8点32分 / 1 天前

美国债市：通胀数据推升公债收益率，30年期公债标售结果影响有限

2 分钟阅读

    * 美国标售120亿美元30年期公债，获稳定需求
    * 生产者物价录得近六年来最大同比升幅
    * 两年期公债收益率触及2008年10月以来最高水平

    路透纽约12月12日 - 美债收益率周二上涨，因11月生产者物价强于预期，抵消了120亿
美元30年期公债标售需求平平。
    
    两年期公债收益率达到逾九年最高水平，因交易员预计美国联邦储备理事会(FED/美联
储)在周三结束为期两日政策会议时会将利率上调至1.25-1.5%。
    
    “现在市场焦点是数据和美联储，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策
略负责人Subadra Rajappa称。
    
    周二稍早，美国政府称，11月生产者物价同比增长3.1%，为2012年1月以来的最大增幅
，支撑通胀普遍加快的观点。
    
    通胀持续低迷，令美联储处于缓慢升息和缩表的轨道上。
    
    投资者等待将于周三1330 GMT时间发布的11月消费者物价指数，以确认通胀正加速上升
。
    
    “PPI的强劲力道被认为对CPI有利，”Rajappa称。
    
    路透调查的经济学家预计，上月消费者物价指数环比增长0.4%，同比增长2.2%。
    
    物价加速上升的迹象将允许美联储以更快速度上调短期利率，分析师称。
    
    利率期货走势暗示，交易员消化了明年升息两次，每次25个基点的预期，比美联储9月
政策会议上的预期少一次。
    
    “明天升息是板上钉钉，如果CPI数据强劲，就提出了明年升息多少次的问题，”Canto
r Fitzgerald美债策略师Justin Lederer称。
    
    供应方面，财政部标售了120亿美元30年期公债，获稳定需求，此前对周一标售的三年
期和10年期公债的需求好坏不一。
    
    “这是一次不错的标售，”Cantor的Lederer称。
    
    30年期公债标售后，公债收益率从盘中高位回落。
    
    10年期公债           收益率报2.407%，较周一尾盘升2.2个基点，30年期收益率US3
0YT=RR升1.5个基点至2.787%。
    
    两年期          收益率涨0.8个基点至1.831%，路透数据显示，此前触及2008年10月
以来最高的1.847%。 
    
    -----------------------1925 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动       
    两年期公债                99-216/256   1.8312     0.008
    三年期公债                99-196/256   1.9558     0.019
    五年期公债                99-48/256    2.1735     0.016
    七年期公债                98-200/256   2.3154     0.017
    10年期公债                98-160/256   2.4065     0.022
    30年期公债                99-60/256    2.7878     0.016(完) (编译 刘静；审校 母红)

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