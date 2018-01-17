美国债市：公债收益率曲线趋平，两年期公债收益率触及九年高位

* 五年期/30年期公债收益率差为逾十年最低 * 两年期公债收益率触及2008年来最高 路透纽约1月17日 - 美国五年期/30年期公债收益率差周三缩窄至十年最小，两年期公 债收益率触及九年高位，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将继续收紧货币政策 。 五年期/30年期公债收益率差缩至2007年8月来最低的43.7个基点。 这是“典型的两个市场故事。短债因应美联储坚持继续加息，而长债因应全球通胀环境 更为温和。”BMO Capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称。 对美联储加息最为敏感的两年期公债收益率 一直在上涨，因强劲的经济数据 强化了美联储鹰派立场。上周五美国公布的核心消费者物价指数(CPI)报告强于预期，令3月 升息的可能性上升。根据CME的FedWatch，利率期货市场显示3月加息的几率超过70%。 由于向政府拨款以避免停摆的临时拨款法案将在周五到期，投资人将关注国会是否能及 时再通过一个拨款法案以避免政府关门。 周三白宫表示，支持一个向政府拨款的短期议案，尽管其优先选项是达成一个长期协议 。 不过国会是否会支持这样的议案仍不明朗。根据Politico，共和党参议员Lindsey Grah am表示，他不会投票支持共和党提出的该议案。民主党参议员Robert Menendez表示，白宫 在移民措施上提出了令人无法接受的要求。 到目前为止，市场尚未因紧张的磋商消息而受到影响。“通常都会在最后一刻做出决定 ...我认为市场一直在屏息以待那一时刻。”Raymond James市场策略师Ellis Phifer表示。 美联储周三发布褐皮书指出，去年11月底到年底前，美国经济和通胀以温和至适度的步 伐增长，薪资继续攀升。 今日稍晚，三位美联储官员将发表讲话，包括克利夫兰联储总裁梅斯特、芝加哥联储总 裁埃文斯和达拉斯联储总裁柯普朗。 1908 GMT，指标10年期公债 收益率升至2.561%，周二收报2.544%。 美国两年期公债 收益率报2.039%，盘中触及2008年9月来最高的2.047% -----------------------1911 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-176/256 2.039 0.021 三年期公债 99-142/256 2.1545 0.027 五年期公债 98-204/256 2.384 0.029 七年期公债 98-100/256 2.5036 0.028 10年期公债 97-76/256 2.5628 0.019 30年期公债 98-92/256 2.8317 -0.003(完) (编译 李军; 审校 母红)