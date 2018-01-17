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January 17, 2018 / 7:57 PM / in a day

美国债市：公债收益率曲线趋平，两年期公债收益率触及九年高位

2 分钟阅读

    * 五年期/30年期公债收益率差为逾十年最低
    * 两年期公债收益率触及2008年来最高

    路透纽约1月17日 - 美国五年期/30年期公债收益率差周三缩窄至十年最小，两年期公
债收益率触及九年高位，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将继续收紧货币政策
。
    
    五年期/30年期公债收益率差缩至2007年8月来最低的43.7个基点。
    
    这是“典型的两个市场故事。短债因应美联储坚持继续加息，而长债因应全球通胀环境
更为温和。”BMO Capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称。
    
    对美联储加息最为敏感的两年期公债收益率          一直在上涨，因强劲的经济数据
强化了美联储鹰派立场。上周五美国公布的核心消费者物价指数(CPI)报告强于预期，令3月
升息的可能性上升。根据CME的FedWatch，利率期货市场显示3月加息的几率超过70%。
    
    由于向政府拨款以避免停摆的临时拨款法案将在周五到期，投资人将关注国会是否能及
时再通过一个拨款法案以避免政府关门。
    
    周三白宫表示，支持一个向政府拨款的短期议案，尽管其优先选项是达成一个长期协议
。
    
    不过国会是否会支持这样的议案仍不明朗。根据Politico，共和党参议员Lindsey Grah
am表示，他不会投票支持共和党提出的该议案。民主党参议员Robert Menendez表示，白宫
在移民措施上提出了令人无法接受的要求。
    
    到目前为止，市场尚未因紧张的磋商消息而受到影响。“通常都会在最后一刻做出决定
...我认为市场一直在屏息以待那一时刻。”Raymond James市场策略师Ellis Phifer表示。
    
    美联储周三发布褐皮书指出，去年11月底到年底前，美国经济和通胀以温和至适度的步
伐增长，薪资继续攀升。            
    
    今日稍晚，三位美联储官员将发表讲话，包括克利夫兰联储总裁梅斯特、芝加哥联储总
裁埃文斯和达拉斯联储总裁柯普朗。
    
    1908 GMT，指标10年期公债           收益率升至2.561%，周二收报2.544%。
        
    美国两年期公债          收益率报2.039%，盘中触及2008年9月来最高的2.047%

    -----------------------1911 GMT-------------------------     
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-176/256   2.039     0.021
    三年期公债                99-142/256   2.1545    0.027
    五年期公债                98-204/256   2.384     0.029
    七年期公债                98-100/256   2.5036    0.028
    10年期公债                97-76/256    2.5628    0.019
    30年期公债                98-92/256    2.8317    -0.003(完) (编译 李军; 审校 母红)
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