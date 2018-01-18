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January 18, 2018 / 9:24 PM / 更新于 13 hours ago

美国债市：指标公债收益率触及10个月高位，因中国数据强劲

2 分钟阅读

    * 美国10年期公债收益率触及3月以来最高
    * 10年期损益平衡通胀率触及2月以来最高
    * 美国10年期TIPS供应获2014年以来最强需求
    * 两年期公债收益率触及2008年9月以来最高

    路透纽约1月18日 - 美国10年期公债收益率周四触及10个月高位，此前中国国家统计局
周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)           同比增长6.9%，增速为七年来首度回
升。
    
    其中，四季度GDP同比增6.8%。出口复苏扶助中国经济去年成长提速，打消了工业和信
贷限制将损害经济扩张的忧虑。
    
    在2.6%附近徘徊一周后，10年期美债收益率           升穿这一关口，至2017年3月以
来的最高水平。
    
    苹果        宣布将建立一个新园区，作为300亿美元在美国投资计划的一部分，并将
为海外资金回流支付380亿美元的一次性税款，消息也推升收益率。

    苹果的大部分海外利润以债券形式存在，持有约525亿美元的美债，以及1,507亿美元的
公司债券。
    
    投资人不仅仅只是担心苹果卖出公债以支付费用，而是许多跨国公司将采取同样的做法
。
    
    “不是很大一部分现金回流那么简单，”法国兴业银行美国利率策略负责人Subadra Ra
jappa称，“问题是是否其它企业也会效仿，苹果仅是一个开始？”
    
    周四，美国政府标售130亿美元10年期通胀保值债券，获2014年以来的最强需求，得标
利率为0.548%，为两年来最高。一级交易商仅购买了其中的11%，低于平均比率。
    
    通胀保值债券是用来保护投资者不受通胀的不利影响，所以需求强劲表明市场预期通胀
将上升。
    
    2013 GMT，10年期损益平衡通胀率--10年期通胀保值债券与普通10年期美债收益率差U
SBEI10Y=RR报2.09%，为2017年2月以来最高。
    
    2013 GMT，10年期美债收益率报2.626%，为3月14日以来最高。两年期          收益
率报2.048%，稍早触及2008年9月以来最高的2.060%。
    
    -----------------------2027 GMT-------------------------     
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-172/256   2.0475    0.004
    三年期公债                99-128/256   2.1736    0.011
    五年期公债                98-162/256   2.4197    0.026
    七年期公债                98-20/256    2.5535    0.037
    10年期公债                96-200/256   2.6237    0.046
    30年期公债                97-4/256     2.9001    0.052(完) (编译 刘静；审校 李军)
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