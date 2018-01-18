美国债市：指标公债收益率触及10个月高位，因中国数据强劲

* 美国10年期公债收益率触及3月以来最高 * 10年期损益平衡通胀率触及2月以来最高 * 美国10年期TIPS供应获2014年以来最强需求 * 两年期公债收益率触及2008年9月以来最高 路透纽约1月18日 - 美国10年期公债收益率周四触及10个月高位，此前中国国家统计局 周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP) 同比增长6.9%，增速为七年来首度回 升。 其中，四季度GDP同比增6.8%。出口复苏扶助中国经济去年成长提速，打消了工业和信 贷限制将损害经济扩张的忧虑。 在2.6%附近徘徊一周后，10年期美债收益率 升穿这一关口，至2017年3月以 来的最高水平。 苹果 宣布将建立一个新园区，作为300亿美元在美国投资计划的一部分，并将 为海外资金回流支付380亿美元的一次性税款，消息也推升收益率。 苹果的大部分海外利润以债券形式存在，持有约525亿美元的美债，以及1,507亿美元的 公司债券。 投资人不仅仅只是担心苹果卖出公债以支付费用，而是许多跨国公司将采取同样的做法 。 “不是很大一部分现金回流那么简单，”法国兴业银行美国利率策略负责人Subadra Ra jappa称，“问题是是否其它企业也会效仿，苹果仅是一个开始？” 周四，美国政府标售130亿美元10年期通胀保值债券，获2014年以来的最强需求，得标 利率为0.548%，为两年来最高。一级交易商仅购买了其中的11%，低于平均比率。 通胀保值债券是用来保护投资者不受通胀的不利影响，所以需求强劲表明市场预期通胀 将上升。 2013 GMT，10年期损益平衡通胀率--10年期通胀保值债券与普通10年期美债收益率差U SBEI10Y=RR报2.09%，为2017年2月以来最高。 2013 GMT，10年期美债收益率报2.626%，为3月14日以来最高。两年期 收益 率报2.048%，稍早触及2008年9月以来最高的2.060%。 -----------------------2027 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-172/256 2.0475 0.004 三年期公债 99-128/256 2.1736 0.011 五年期公债 98-162/256 2.4197 0.026 七年期公债 98-20/256 2.5535 0.037 10年期公债 96-200/256 2.6237 0.046 30年期公债 97-4/256 2.9001 0.052(完) (编译 刘静；审校 李军)