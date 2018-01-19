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January 19, 2018 / 8:26 PM / 更新于 a day ago

美国债市：指标公债收益率触及三年高位，政府拨款议案到期限期逼近

2 分钟阅读

    * 10年期公债收益率触及2014年9月来最高
    * 政府拨款议案到期限期逼近

    路透纽约1月19日 - 美国10年期公债收益率周五触及三年高位，因隔
夜市场的颓势引领债市测试关键技术支撑位，之后上涨的收益率吸引了新
的买家。
    
    “这是众多当前价格走势决定未来价格走势的时刻之一。”Manulife
 Asset Management高级固定收益交易员Michael Lorizio表示。
    
    收益率上涨“可能带来足够的买兴，导致走势出现一些逆转，但还不
足够，”Lorizio还表示，他所指的是收益率仅略低于周五稍早触及的高
位。
    
    指标10年期公债收益率           盘中触及2014年9月来最高水准2.
646%，突破去年峰值2.64%，本周该收益率一直在试图突破该水准。
    
    一些分析师原本对10年期公债收益率是否能突破该阻力位存疑。“我
认为市场超前了，”Piper Jaffray & Co固定收益策略部门主管Justin H
oogendoorn表示。
    
    本周股市强劲和对通胀的预期升温已经推高了10年期公债收益率，但
推升的压力可能短暂。
    
    “我认为商品价格上涨对通胀预期升温起到了很大的作用，”Hoogen
doorn表示。布兰特原油期货周一创2014年12月来最高的每桶70.37美元，
周五回落至68.55美元。
    
    分析师表示，有关美国政府可能停摆的消息并没有影响市场。
    
    “历史经验告诉我们，从较长期来看，这不会对经济造成重大冲击，
”Lorizio称。
    
    周五午夜是政府拨款议案的到期时限，美国参议院正为避免政府关门
作最后的努力，但目前还未看到达成一致的希望，两党正在为谁应该为目
前的僵局负责互相推诿。
    
    1918 GMT，指标10年期公债           收益率报2.635%，两年期公
债          收益率报2.056%，盘中触及2008年9月来最高的2.065%

    -----------------------1929 GMT-------------------------    
 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-168/256   2.0564    0.013
    三年期公债                99-116/256   2.1905    0.023
    五年期公债                98-146/256   2.4338    0.024
    七年期公债                98           2.5664    0.025
    10年期公债                96-172/256   2.637     0.026
    30年期公债                96-204/256   2.9113    0.023(完) (编译 李军; 审校 母红)
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