美国债市：指标公债收益率触及三年高位，政府拨款议案到期限期逼近

* 10年期公债收益率触及2014年9月来最高 * 政府拨款议案到期限期逼近 路透纽约1月19日 - 美国10年期公债收益率周五触及三年高位，因隔 夜市场的颓势引领债市测试关键技术支撑位，之后上涨的收益率吸引了新 的买家。 “这是众多当前价格走势决定未来价格走势的时刻之一。”Manulife Asset Management高级固定收益交易员Michael Lorizio表示。 收益率上涨“可能带来足够的买兴，导致走势出现一些逆转，但还不 足够，”Lorizio还表示，他所指的是收益率仅略低于周五稍早触及的高 位。 指标10年期公债收益率 盘中触及2014年9月来最高水准2. 646%，突破去年峰值2.64%，本周该收益率一直在试图突破该水准。 一些分析师原本对10年期公债收益率是否能突破该阻力位存疑。“我 认为市场超前了，”Piper Jaffray & Co固定收益策略部门主管Justin H oogendoorn表示。 本周股市强劲和对通胀的预期升温已经推高了10年期公债收益率，但 推升的压力可能短暂。 “我认为商品价格上涨对通胀预期升温起到了很大的作用，”Hoogen doorn表示。布兰特原油期货周一创2014年12月来最高的每桶70.37美元， 周五回落至68.55美元。 分析师表示，有关美国政府可能停摆的消息并没有影响市场。 “历史经验告诉我们，从较长期来看，这不会对经济造成重大冲击， ”Lorizio称。 周五午夜是政府拨款议案的到期时限，美国参议院正为避免政府关门 作最后的努力，但目前还未看到达成一致的希望，两党正在为谁应该为目 前的僵局负责互相推诿。 1918 GMT，指标10年期公债 收益率报2.635%，两年期公 债 收益率报2.056%，盘中触及2008年9月来最高的2.065% -----------------------1929 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-168/256 2.0564 0.013 三年期公债 99-116/256 2.1905 0.023 五年期公债 98-146/256 2.4338 0.024 七年期公债 98 2.5664 0.025 10年期公债 96-172/256 2.637 0.026 30年期公债 96-204/256 2.9113 0.023(完) (编译 李军; 审校 母红)