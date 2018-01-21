重温稿-美国债市：指标公债收益率触及三年高位，政府拨款议案到期限期逼近

* 10年期公债收益率触及2014年9月来最高

* 政府拨款议案到期限期逼近

路透纽约1月19日 - 美国10年期公债收益率周五触及三年高位，因隔夜市场的颓势引领债市测试关键技术支撑位，之后上涨的收益率吸引了新的买家。

“这是众多当前价格走势决定未来价格走势的时刻之一。”Manulife Asset Management高级固定收益交易员Michael Lorizio表示。

收益率上涨“可能带来足够的买兴，导致走势出现一些逆转，但还不足够，”Lorizio还表示，他所指的是收益率仅略低于周五稍早触及的高位。

指标10年期公债收益率盘中触及2014年9月来最高水准2.646%，突破去年峰值2.64%，本周该收益率一直在试图突破该水准。

一些分析师原本对10年期公债收益率是否能突破该阻力位存疑。“我认为市场超前了，”Piper Jaffray & Co固定收益策略部门主管Justin Hoogendoorn表示。

本周股市强劲和对通胀的预期升温已经推高了10年期公债收益率，但推升的压力可能短暂。

“我认为商品价格上涨对通胀预期升温起到了很大的作用，”Hoogendoorn表示。布兰特原油期货周一创2014年12月来最高的每桶70.37美元，周五回落至68.55美元。

分析师表示，有关美国政府可能停摆的消息并没有影响市场。

“历史经验告诉我们，从较长期来看，这不会对经济造成重大冲击，”Lorizio称。

周五午夜是政府拨款议案的到期时限，美国参议院正为避免政府关门作最后的努力，但目前还未看到达成一致的希望，两党正在为谁应该为目前的僵局负责互相推诿。

1918 GMT，指标10年期公债收益率报2.635%，两年期公债收益率报2.056%，盘中触及2008年9月来最高的2.065%

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-168/256 2.0564 0.013

三年期公债 99-116/256 2.1905 0.023

五年期公债 98-146/256 2.4338 0.024

七年期公债 98 2.5664 0.025

10年期公债 96-172/256 2.637 0.026

30年期公债 96-204/256 2.9113 0.023(完) (编译 李军; 审校 母红)