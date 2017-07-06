美国债市：收益率跳升，因预期全球央行将收紧政策和油价上涨

* 交易员关注央行立场转向鹰派 * 油价上涨，暗示通胀压力上升 * 10年期美债收益率触及近八周高位 * 早盘两年期美债收益率触及逾八年高位 路透纽约7月6日 - 美债收益率周四上涨，指标公债收益率触及近八 周高位，因预计全球央行政策转向鹰派，且担心油价上涨可能提升通胀压 力。 分析师称，交易员仍关注欧洲央行和英国央行总裁上周发表的鹰派讲 话，这对避险的公债来说利空。 这些担忧，加上油价上涨，以及交易员预计美国联邦储备理事会(FED /美联储)将在今年晚些时候开始减少所持公债，导致交易员卖出公债，尽 管美国6月民间就业数据弱于预期。 “从目前的情况看，所有央行都倾向于向收紧政策这一个方向调整政 策，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer称。 长债尾盘升幅最大，30年期美债收益率 较周三的收盘水 平高约5个基点，势将录得逾两个月来的最大单日涨幅，收益率盘中升至 六周高位的2.923%。 指标10年期美债 收益率盘中触及近八周高位的2.391%， 后从该高位回落，尾盘报2.373%。 短债收益率升幅没有长债大，但盘初仍触及高位，两年期美债收益率 触及逾八年高位的1.435%，三年期美债收益率 触及 约三个半月高位的1.617%。 美联储周三发布的6月会议记录显示，几位决策者希望在8月底宣布开 始减少所持公债的计划，但其它几位官员希望等到年底再行动。 五年期美债收益率 盘中触及逾三个月高位的1.968%，七年 期美债收益率 触及八周高位的2.228%。 分析师称，油价上涨也推高长债收益率，但当油价缩小涨幅后，收益 率从高位回落。 交易员等待美国劳工部周五发布的6月非农就业报告。路透调查的经 济学家预计，上月新增17.9万个工作岗位，前月新增13.8万个。 -----------------------1850 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-178/256 1.4065 -0.008 三年期公债 99-188/256 1.5927 0.009 五年期公债 99-20/256 1.9451 0.020 七年期公债 98-168/256 2.2087 0.032 10年期公债 100-8/256 2.3713 0.037 30年期公债 101-224/256 2.9055 0.050(完) (编译 刘静；审校 母红)