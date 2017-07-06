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2017年7月6日 / 晚上7点40分 / 1 个月前

美国债市：收益率跳升，因预期全球央行将收紧政策和油价上涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 交易员关注央行立场转向鹰派
    * 油价上涨，暗示通胀压力上升
    * 10年期美债收益率触及近八周高位
    * 早盘两年期美债收益率触及逾八年高位

    路透纽约7月6日 - 美债收益率周四上涨，指标公债收益率触及近八
周高位，因预计全球央行政策转向鹰派，且担心油价上涨可能提升通胀压
力。
    
    分析师称，交易员仍关注欧洲央行和英国央行总裁上周发表的鹰派讲
话，这对避险的公债来说利空。
    
    这些担忧，加上油价上涨，以及交易员预计美国联邦储备理事会(FED
/美联储)将在今年晚些时候开始减少所持公债，导致交易员卖出公债，尽
管美国6月民间就业数据弱于预期。
    
    “从目前的情况看，所有央行都倾向于向收紧政策这一个方向调整政
策，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer称。
    
    长债尾盘升幅最大，30年期美债收益率           较周三的收盘水
平高约5个基点，势将录得逾两个月来的最大单日涨幅，收益率盘中升至
六周高位的2.923%。
    
    指标10年期美债           收益率盘中触及近八周高位的2.391%，
后从该高位回落，尾盘报2.373%。
    
    短债收益率升幅没有长债大，但盘初仍触及高位，两年期美债收益率
          触及逾八年高位的1.435%，三年期美债收益率          触及
约三个半月高位的1.617%。
    
    美联储周三发布的6月会议记录显示，几位决策者希望在8月底宣布开
始减少所持公债的计划，但其它几位官员希望等到年底再行动。
    
    五年期美债收益率          盘中触及逾三个月高位的1.968%，七年
期美债收益率          触及八周高位的2.228%。
    
    分析师称，油价上涨也推高长债收益率，但当油价缩小涨幅后，收益
率从高位回落。
    
    交易员等待美国劳工部周五发布的6月非农就业报告。路透调查的经
济学家预计，上月新增17.9万个工作岗位，前月新增13.8万个。
    
    -----------------------1850 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-178/256   1.4065    -0.008
    三年期公债                99-188/256   1.5927    0.009    
    五年期公债                99-20/256    1.9451    0.020
    七年期公债                98-168/256   2.2087    0.032    
    10年期公债                100-8/256    2.3713    0.037
    30年期公债                101-224/256  2.9055    0.050(完) (编译 刘静；审校 母红)

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