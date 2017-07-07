FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
美国债市：多数公债收益率攀升，就业数据强劲使升息押注保持不变
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#债券
2017年7月7日 / 晚上8点56分 / 1 个月前

美国债市：多数公债收益率攀升，就业数据强劲使升息押注保持不变

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 6月美国非农就业岗位增加22.2万个
    * 公债收益率最初走低，后多数转升
    * 10年期公债收益率触及逾八周高位
    * 两年和三年期公债收益率持稳至走低，受美国薪资和失业率数据影
响

    路透纽约7月7日 - 多数美国公债收益率周五上扬，长债收益率一度
触及数周高位，因美国就业数据强劲，足以支持市场维持全球央行货币政
策将收紧的预期。
    
    美国6月就业报告公布后，市场交投震荡。公债收益率最初急跌，后
快速逆转走势。中长期公债收益率尾盘上扬，短债收益率持稳至小跌，但
长期而言仍处于高位。
    
    美国劳工部报告，6月非农就业岗位增加22.2万个，超过分析师预期
的增加17.9万个。失业率小升至4.4%，因为找工作的人增加。

    尽管薪资增长迟缓，但瑕不掩瑜，就业报告总体良好，分析师说，数
据并未改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内再次升息，并开始
逐步缩减资产负债表规模的预期。

    多数公债收益率重拾始于上周的上行势头，市场预期美联储和欧洲央
行以及英国央行几乎会同步收紧货币政策，因欧洲央行和英国央行的总裁
暗示，他们将开始减弱政策的宽松度。

    “就业数据并未导致美国债市的走向发生重大改变，”美银美林驻纽
约的美国利率策略部主管Shyam Rajan说，“我确信债市将再度转为被欧
洲情势所驱动。”

    指标10年期公债收益率           触及逾八周高位2.398%。30年期
公债收益率           触及逾六周高位2.943%。 

    欧洲公债收益率也攀升，10年期德债收益率           触及18个月
高位0.58%。

    美国10年期公债收益率有望创近四个月来最大两周升幅。30年期公债
收益率可能录得美国11月8日大选结束不久以来的最大两周升幅。
    
    分析师称，较短期公债收率持稳至小跌，因就业报告中有一些令人失
望的瑕疵。

    “公债收益率最初下跌，因薪资增幅较小，且失业率有所回升，”Ac
tion Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert说。
    
       -----------------------1946 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-180/256   1.4031   -0.003
    三年期公债                99-188/256   1.593     0.000
    五年期公债                99-12/256    1.952     0.010
    七年期公债                98-152/256   2.2187    0.013
    10年期公债                99-228/256   2.3874    0.018
    30年期公债                101-96/256   2.9305    0.026(完) (编译 母红; 审校 李军)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below