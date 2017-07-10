美国债市：收益率下跌，与全球市场走势一致

* 欧元区公债收益率下跌，打压美债收益率

* 美债被认为抛售过度

* 财政部将标售560亿美元公债

路透纽约7月10日 - 美债收益率周一下跌，与欧洲债市疲弱走势一致，因上周五美国发布强劲就业报告后收益率大幅上涨，促使投资者整固头寸。

美国长债收益率在过去九日中仅第二日下跌。

“这是公债价格在上周下跌后的回调，”Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert称。

“市场目前基本平静下来。市场认为上周债市被超卖，所以现在是观望态势，”她称。

美国6月就业岗位意外急增，尽管薪资增长缓慢，还是确认了美国经济在稳步改善的预期，支撑美联储收紧政策的路径。

这提振了收益率。过去几周收益率上涨，受助于一轮整体稳健的经济数据。

美债走势与全球债市一致。

周一，欧元区公债收益率下跌，投资者在连续两周抛售公债后又买回。德国指标10年期公债收益率下跌4个基点至0.54%，有望创近四周来最大单日降幅。

尾盘，指标10年期美债收益率跌至2.373%，上周五为2.393%。上周五就业报告发布后，10年期美债收益率触及八周高位的2.398%。

美国30年期公债收益率跌至2.927%，上周五为2.935%，在美国就业数据发布后触及逾六周高位的2.943%。

美国两年期公债收益率跌至1.387%，上周五为1.407%。

本周，美国财政部将标售560亿美元公债，包括周二的240亿美元三年期，周三的200亿美元10年期，以及周四的120亿美元30年期。

周一，美债收益率曲线继续趋陡，短债和长债收益率差扩大，两年期和10年期公债收益率差为98.4个基点。

上周五就业报告发布后，收益率曲线为七周来最陡。

Action Economics分析师称，对撤走刺激举措的担忧主宰债市，超过了通胀温和带来的利多影响。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-188/256 1.3871 -0.020

三年期公债 99-202/256 1.5738 -0.024

五年期公债 99-36/256 1.9321 -0.025

七年期公债 98-184/256 2.1992 -0.025

10年期公债 100 2.3748 -0.018

30年期公债 101-108/256 2.9281 -0.007(完) (编译 刘静；审校 母红)