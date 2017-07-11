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美国债市：公债收益率下跌，因两位美联储官员认为应暂缓加息
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2017年7月11日 / 晚上8点30分 / 25 天前

美国债市：公债收益率下跌，因两位美联储官员认为应暂缓加息

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 关注美联储主席叶伦国会作证
    * 特朗普长子电邮消息一度压低美国公债收益率
    * 美联储理事布雷纳德希望在升息问题上谨慎行事
    * 美国三年期公债标售结果有好有坏

    路透纽约7月11日 - 美国公债收益率周二在震荡交投中下滑,此前美
国联邦储备理事会(FED/美联储)官员因低通胀表达了对进一步加息的疑虑
，而明日美联储主席叶伦将就货币政策在国会作证。
    
    美联储理事布雷纳德表示，她相信美联储应在不久后就开始缩减资产
负债表，但她希望“对进一步上调联邦基金利率谨慎行事”，以扶助带动
通胀升向目标。
    
    今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的费城联储总裁哈
克也发表了同布雷纳德类似的观点。在接受华尔街日报专访时，哈克表示
，如果通胀没有向美联储设定的2%目标靠拢，那么这是暂缓加息的一个理
由。
    
    FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，上述讲话听上去好像两位
官员都倾向在今年加息两次后，美联储应暂缓收紧政策。他还表示，12月
加息的可能性目前降至50%，上周为60%。
    
    另外，美国总统特朗普长子公布的一电邮串显示，一位据称是俄罗斯
政府高阶检察官的女性向特朗普竞选团队提供希拉里“黑材料”，这也拖
累长债收益率下滑。
    
    “这显示对特朗普竞选团队同俄罗斯共谋的指控尚未了结，”道明证
券利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“起码这会分散特朗普推进其经
济计划的注意力。”
    
    不过市场焦点仍在叶伦，周三叶伦将在美国众议院金融服务委员会做
半年度政策陈述，周四则将在参议院金融委员会作证。
    
    投资人将关注叶伦的讲话，以寻找美联储何时将开始缩减规模庞大的
资产负债表的线索。
    
    尾盘，指标10年期美债收益率           跌至2.364%，周一尾盘报2
.371%。
    
    两年期至10年期公债收益率也小幅下跌。
    
    美国30年期公债收益率           报2.924%，周一报2.923%
    
    美国财政部标售240亿美元三年期公债结果有好有坏，得标利率为1.5
73%，略低于标售前二级市场水准1.576%。
    
    投标倍数为2.87，略低于上月的3.00，但略高于2.80的均值。
    
    -----------------------1920 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-192/256    1.3792    -0.008
    三年期公债                99-214/256    1.5575    -0.016
    五年期公债                99-52/256     1.9189    -0.011
    七年期公债                98-208/256    2.1846    -0.009
    10年期公债              　100-28/256    2.3623    -0.009
    30年期公债                101-128/256    2.9242    0.001(完) (编译 李军; 审校 母红)

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