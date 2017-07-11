美国债市：公债收益率下跌，因两位美联储官员认为应暂缓加息

* 关注美联储主席叶伦国会作证 * 特朗普长子电邮消息一度压低美国公债收益率 * 美联储理事布雷纳德希望在升息问题上谨慎行事 * 美国三年期公债标售结果有好有坏 路透纽约7月11日 - 美国公债收益率周二在震荡交投中下滑,此前美 国联邦储备理事会(FED/美联储)官员因低通胀表达了对进一步加息的疑虑 ，而明日美联储主席叶伦将就货币政策在国会作证。 美联储理事布雷纳德表示，她相信美联储应在不久后就开始缩减资产 负债表，但她希望“对进一步上调联邦基金利率谨慎行事”，以扶助带动 通胀升向目标。 今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的费城联储总裁哈 克也发表了同布雷纳德类似的观点。在接受华尔街日报专访时，哈克表示 ，如果通胀没有向美联储设定的2%目标靠拢，那么这是暂缓加息的一个理 由。 FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，上述讲话听上去好像两位 官员都倾向在今年加息两次后，美联储应暂缓收紧政策。他还表示，12月 加息的可能性目前降至50%，上周为60%。 另外，美国总统特朗普长子公布的一电邮串显示，一位据称是俄罗斯 政府高阶检察官的女性向特朗普竞选团队提供希拉里“黑材料”，这也拖 累长债收益率下滑。 “这显示对特朗普竞选团队同俄罗斯共谋的指控尚未了结，”道明证 券利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“起码这会分散特朗普推进其经 济计划的注意力。” 不过市场焦点仍在叶伦，周三叶伦将在美国众议院金融服务委员会做 半年度政策陈述，周四则将在参议院金融委员会作证。 投资人将关注叶伦的讲话，以寻找美联储何时将开始缩减规模庞大的 资产负债表的线索。 尾盘，指标10年期美债收益率 跌至2.364%，周一尾盘报2 .371%。 两年期至10年期公债收益率也小幅下跌。 美国30年期公债收益率 报2.924%，周一报2.923% 美国财政部标售240亿美元三年期公债结果有好有坏，得标利率为1.5 73%，略低于标售前二级市场水准1.576%。 投标倍数为2.87，略低于上月的3.00，但略高于2.80的均值。 -----------------------1920 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-192/256 1.3792 -0.008 三年期公债 99-214/256 1.5575 -0.016 五年期公债 99-52/256 1.9189 -0.011 七年期公债 98-208/256 2.1846 -0.009 10年期公债 100-28/256 2.3623 -0.009 30年期公债 101-128/256 2.9242 0.001(完) (编译 李军; 审校 母红)