美国债市：收益率下跌，此前美联储主席叶伦在国会作证

* 叶伦称美联储或许不能升息“那么多” * 美债收益率跌至数周低位 * 美国10年期公债标售结果好坏不一 路透纽约7月12日 - 美债收益率周三下跌，此前美国联邦储备理事会 (FED/美联储)主席叶伦的讲话压制了今明两年的升息预期，因她对通胀仍 持谨慎看法。 两年期美债收益率跌至三周低位，三年至10年期公债收益率跌至两周 低位。 叶伦在向国会作证时称，美联储“无需进一步大幅升息”就能达到目 前中性联邦基金利率预估区间的低端。 不过她指出，美国经济足够强健，能消化进一步缓慢升息和逐渐减少 美联储所持的巨量债券组合的影响。考虑到美联储2%的通胀目标，叶伦也 对薪资增长“较为缓慢”表示担心。 “叶伦的国会讲话提醒交易员，在美联储制定利率政策时，通胀上升 的路径仍是一个不确定因素，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称 。 尾盘，指标10年期美债收益率 跌至2.302%，为两周来最 低，周二尾盘为2.362%，最新为2.319%。 短期公债中，两年期公债收益率 最低跌至1.331%，为三周 低点，周二尾盘为1.379%，最新为1.347%。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易 商预计美联储在12月政策会议上升息的几率为53%，低于叶伦讲话前的60% 。 道明证券的一份研究报告称，对2018年升息步伐的预期也降温，从现 在到明年底，市场仅消化了一次升息。 周三，美国财政部标售了200亿美元10年期公债，结果好坏不一。得 标利率为2.325%，预估为约2.323%。 参与竞标总资金量为490亿美元，投标倍数为2.45，略低于上月的2.5 4，但与2.43的均值相符。 -----------------------1931 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-208/256 1.347 -0.032 三年期公债 99-232/256 1.5321 -0.043 五年期公债 99-108/256 1.8724 -0.047 七年期公债 99-36/256 2.1334 -0.052 10年期公债 100-128/256 2.3177 -0.044 30年期公债 102-72/256 2.8853 -0.040(完) (编译 刘静；审校 母红)