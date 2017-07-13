美国债市：公债收益率上涨，因美国数据稳健及公债标售结果疲弱

* 美国数据整体稳健，对公债收益率有小幅提振 * 美国公债收益率跟随德债收益率上涨 * 30年期公债标售结果疲弱带动30年期公债收益率 路透纽约7月13日 - 美国公债收益率在连跌三日后于周四上涨，跟随 德债收益率升势，美国公布的经济数据稳健，支撑收益率走强。 在今日标售的30年期公债结果疲弱后，30年期公债收益率触及日高。 交易商稍早沽出30年期公债以提振收益率，所以他们可以在标售时以较低 的价格买回，这种操作通常被称为“折让”。 但此次“折让”不足以吸引买家。 鉴于此次30年期公债之前没有被足够抛售，且投机性投资人积累了多 头仓位令上涨的空间不多，交易商已经预计到30年期公债标售结果会疲弱 。 周四，财政部续发的120亿美元30年期公债得标利率为2.936%，高于 标售前二级市场收益率2.926%。 认购倍数为2.31，同上月的2.32差不多。间接投标得标率为61.7%， 低于上月的63.7%和均值62.7%。 在德国10年期公债 收益率升穿0.50%后，美债收益率也 获带动。此前有报导称，欧洲央行可能在9月暗示明年将逐步撤走购买资 产计划后，德债收益率上扬。 周四，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦连续第二天在美国 国会就美国经济作证。今日在参议院银行、住房和城市事务委员会的讲话 同周三在众议院的讲话基本一致，当时她表示美联储进一步逐步加息和缓 慢缩减资产负债表的计划仍在正轨。 在叶伦周三众议院作证后，美债收益率下滑。 美国公债也从周四美国公布的整体稳健的数据中获得指引，数据包括 截至7月8日该周初请失业金人数降至24.7万，美国6月生产者物价指数(PP I)升0.1%，核心物价也上涨。 受经济数据影响，公债收益率小涨。 尾盘，指标10年期美债收益率 升至2.346%，周三尾盘报2 .327%。 30年期公债收益率 从周三尾盘的2.894%升至2.918%。 短期公债中，两年期公债收益率 升至1.367%，周三尾盘报 1.351%。 -----------------------1934 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-198/256 1.3674 0.016 三年期公债 99-212/256 1.559 0.019 五年期公债 99-88/256 1.8891 0.010 七年期公债 99 2.1554 0.013 10年期公债 100-72/256 2.3426 0.016 30年期公债 101-180/256 2.914 0.020(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)