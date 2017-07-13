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22 天前
美国债市：公债收益率上涨，因美国数据稳健及公债标售结果疲弱
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2017年7月13日 / 晚上8点44分 / 22 天前

美国债市：公债收益率上涨，因美国数据稳健及公债标售结果疲弱

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美国数据整体稳健，对公债收益率有小幅提振
    * 美国公债收益率跟随德债收益率上涨
    * 30年期公债标售结果疲弱带动30年期公债收益率

    路透纽约7月13日 - 美国公债收益率在连跌三日后于周四上涨，跟随
德债收益率升势，美国公布的经济数据稳健，支撑收益率走强。
    
    在今日标售的30年期公债结果疲弱后，30年期公债收益率触及日高。
交易商稍早沽出30年期公债以提振收益率，所以他们可以在标售时以较低
的价格买回，这种操作通常被称为“折让”。
    
    但此次“折让”不足以吸引买家。
    
    鉴于此次30年期公债之前没有被足够抛售，且投机性投资人积累了多
头仓位令上涨的空间不多，交易商已经预计到30年期公债标售结果会疲弱
。
    
    周四，财政部续发的120亿美元30年期公债得标利率为2.936%，高于
标售前二级市场收益率2.926%。
    
    认购倍数为2.31，同上月的2.32差不多。间接投标得标率为61.7%，
低于上月的63.7%和均值62.7%。
    
    在德国10年期公债             收益率升穿0.50%后，美债收益率也
获带动。此前有报导称，欧洲央行可能在9月暗示明年将逐步撤走购买资
产计划后，德债收益率上扬。
    
    周四，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦连续第二天在美国
国会就美国经济作证。今日在参议院银行、住房和城市事务委员会的讲话
同周三在众议院的讲话基本一致，当时她表示美联储进一步逐步加息和缓
慢缩减资产负债表的计划仍在正轨。
    
    在叶伦周三众议院作证后，美债收益率下滑。
    
    美国公债也从周四美国公布的整体稳健的数据中获得指引，数据包括
截至7月8日该周初请失业金人数降至24.7万，美国6月生产者物价指数(PP
I)升0.1%，核心物价也上涨。
    
    受经济数据影响，公债收益率小涨。
    
    尾盘，指标10年期美债收益率           升至2.346%，周三尾盘报2
.327%。
    
    30年期公债收益率           从周三尾盘的2.894%升至2.918%。
    
    短期公债中，两年期公债收益率          升至1.367%，周三尾盘报
1.351%。
    
    -----------------------1934 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-198/256    1.3674    0.016
    三年期公债                99-212/256    1.559     0.019
    五年期公债                99-88/256     1.8891    0.010
    七年期公债                99            2.1554    0.013
    10年期公债              　100-72/256    2.3426    0.016
    30年期公债                101-180/256   2.914     0.020(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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