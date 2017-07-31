美国债市：收益率上涨，市场关注本周出炉的数据和季度再融资计划

* 市场聚焦周五出炉的就业数据 * 财政部周三将宣布季度再融资计划 路透纽约7月31日 - 美国公债收益率周一上涨，本周将发布诸多数据 ，周五出炉的7月非农就业报告是重头戏，投资者还在等待周三发布的下 一季再融资计划。 周一发布的数据显示，6月成屋待完成销售数据在连续三个月下跌后 反弹，但中西部地区工厂活动6月触及三年高位后本月放缓。 市场关注周二发布的制造业数据，以及周四发布的非制造业数据，以 寻找美国经济强度的进一步迹象，但市场焦点仍是周五出炉的就业数据。 “市场为本周晚些时候的许多风险事件做准备，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 财政部周三将宣布季度在融资计划，市场将仔细研究此计划，以寻找 一旦美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始减少公债购买，政府将如何弥 补因此留下的资金缺口的线索。 投资者也将关注政府是否计划引入新的超长期公债，或者重新发行20 年期公债，美国财长努钦曾说过，20年期公债将对政府融资组合有利。 “政府可能会在承诺发行超长期公债方面有所动作，或至少就他们的 想法给出指引，”NatWest Markets利率策略师Blake Gwinn称。 指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报2.292%，高于 周五的2.287%。 本周的经济数据如果不出大的意外，恐怕不会动摇美联储在未来几个 月减少资产负债表的路径，即便通胀仍保持低位。 美联储上周三称，预计“在相对较短时间内”将开始缩减所持的巨量 公债。 许多分析师和交易员预计，美联储将在9月会议上宣布缩表。 -----------------------1834 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-02/32 1.351 五年期公债 100-07/32 (-01/32) 1.832 10年期公债 100-23/32 (-02/32) 2.292 30年期公债 101-31/32 (-07/32) 2.901(完) (编译 刘静；审校 母红)