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美国债市：收益率下跌，因汽车销售疲弱引发增长疑虑
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2017年8月1日 / 晚上7点17分 / 3 天前

美国债市：收益率下跌，因汽车销售疲弱引发增长疑虑

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 汽车销售疲弱，令收益率急挫
    * 财政部周三发布再融资计划
    * 市场聚焦周五出炉的就业报告

    路透纽约8月1日 - 美债收益率周二下跌，因汽车销售疲弱，引发对
经济增长放缓的忧虑，市场高度关注周五将出炉的7月就业报告。
    
    美国汽车制造商周二称，7月，他们继续大幅减少利润率较低的日租
车队销售，通用汽车      、福特     和菲亚特克莱斯勒汽车         
        当月仍未能阻止零售销售的下滑。
    
    汽车销售数据发布前，公债收益率上涨。
    
    “汽车销售疲弱，让公债卖家信心减弱，”FTN Financial利率策略
师Jim Vogel称。
    
    指标10年期公债           价格升10/32，收益率报2.26%，低于周
一尾盘的2.29%。
    
    市场密切关注周四将要发布的服务和非制造业数据，以寻找美国经济
强度的进一步迹象，周五将要发布的就业报告是市场聚焦的主要经济指标
。
    
    “在周五就业人数和平均时薪数据公布前，市场呈观望态势，”BMO 
Capital Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen称。
    
    周二发布的数据显示，美国工厂活动指标从近三年高位回落，表明第
三季经济增长温和。
    
    另外一份报告显示，通胀仍处于低位。6月，扣除食品和能源的个人
消费支出(PCE)物价指数增长0.1%，与5月增幅一致。在截至6月的12个月
里，所谓的核心PCE物价指数增长1.5%，与5月增幅一致。
    
    财政部周三将宣布季度再融资计划，市场将仔细研究此计划，以寻找
一旦美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始减少购买公债，政府将如何弥
补因此留下的资金缺口的线索。
    
    投资者也将关注政府是否计划引入新的超长期公债，或者重新发行20
年期公债。
    
    10月5日到期的国库券收益率            周二急升，因担心美国议
员可能不会在政府用光资金前提高债务上限。
    
    国会预算办公室称，美国议员需要在10月中前上调债务上限，以避免
债务违约。
    
    《华盛顿邮报》报道称，白宫和共和党与民主党主要议员之间的磋商
周二破裂，没有就上调债务上限提出解决方案。
    
     -----------------------1821 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                100-02/32       (+)     1.347
    五年期公债                100-11/32  (+04/32)     1.804
    10年期公债                101-01/32  (+10/32)     2.257
    30年期公债                102-26/32  (+25/32)     2.859(完) (编译 刘静；审校 母红)

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