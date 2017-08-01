美国债市：收益率下跌，因汽车销售疲弱引发增长疑虑

* 汽车销售疲弱，令收益率急挫 * 财政部周三发布再融资计划 * 市场聚焦周五出炉的就业报告 路透纽约8月1日 - 美债收益率周二下跌，因汽车销售疲弱，引发对 经济增长放缓的忧虑，市场高度关注周五将出炉的7月就业报告。 美国汽车制造商周二称，7月，他们继续大幅减少利润率较低的日租 车队销售，通用汽车 、福特 和菲亚特克莱斯勒汽车 当月仍未能阻止零售销售的下滑。 汽车销售数据发布前，公债收益率上涨。 “汽车销售疲弱，让公债卖家信心减弱，”FTN Financial利率策略 师Jim Vogel称。 指标10年期公债 价格升10/32，收益率报2.26%，低于周 一尾盘的2.29%。 市场密切关注周四将要发布的服务和非制造业数据，以寻找美国经济 强度的进一步迹象，周五将要发布的就业报告是市场聚焦的主要经济指标 。 “在周五就业人数和平均时薪数据公布前，市场呈观望态势，”BMO Capital Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen称。 周二发布的数据显示，美国工厂活动指标从近三年高位回落，表明第 三季经济增长温和。 另外一份报告显示，通胀仍处于低位。6月，扣除食品和能源的个人 消费支出(PCE)物价指数增长0.1%，与5月增幅一致。在截至6月的12个月 里，所谓的核心PCE物价指数增长1.5%，与5月增幅一致。 财政部周三将宣布季度再融资计划，市场将仔细研究此计划，以寻找 一旦美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始减少购买公债，政府将如何弥 补因此留下的资金缺口的线索。 投资者也将关注政府是否计划引入新的超长期公债，或者重新发行20 年期公债。 10月5日到期的国库券收益率 周二急升，因担心美国议 员可能不会在政府用光资金前提高债务上限。 国会预算办公室称，美国议员需要在10月中前上调债务上限，以避免 债务违约。 《华盛顿邮报》报道称，白宫和共和党与民主党主要议员之间的磋商 周二破裂，没有就上调债务上限提出解决方案。 -----------------------1821 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-02/32 (+) 1.347 五年期公债 100-11/32 (+04/32) 1.804 10年期公债 101-01/32 (+10/32) 2.257 30年期公债 102-26/32 (+25/32) 2.859(完) (编译 刘静；审校 母红)