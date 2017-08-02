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美国债市：长债收益率下跌，因财政部没有宣布发行超长期公债
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2017年8月2日 / 晚上7点31分 / 9 天前

美国债市：长债收益率下跌，因财政部没有宣布发行超长期公债

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 财政部称仍考虑发行超长期公债
    * 美债收益率曲线为7月26日以来最平

    路透纽约8月2日 - 美国较长期公债收益率下跌，收益率曲线为一周
来最平，此前美国财政部没有宣布发行新长债，称仍在考虑发行超长期公
债。
    
    财政部没有就何时可能决定发行超长期公债给出时间表，还称，已经
开始考虑如何增加发债，以弥补美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来减
少公债购买留下的缺口。
    
    “他们看似将这个不得不作的艰难决定推迟至11月，”BMO Capital 
Markets利率策略师Aaron Kohli称。
    
    30年期公债           价格升2/32，收益率报2.85%，低于再融资计
划宣布前的2.88%。
    
    五年期和30年期公债收益率差              缩窄至103个基点，为7
月26日以来最低。
    
    因担心提高债务上限遭到反对，可能促使财政部没有在本季提高发债
规模。
    
    “在这种情况下，当你认为你可能为避免超过上限不得不推后标售，
或者减少发债规模时，不增加发债规模是说得过去的，”Kohli称。
    
    国会预算办公室称，美国议员需要在10月中前上调债务上限，以避免
债务违约。
    
    财政部周一称，第四季的借贷规模可能扩大至5,010亿美元。
    
    同时，第二季美国中性利率--经通胀调整的理论利率，即不会刺激也
不会限制经济的利率，跌至两年低位，可能使得联储近期不太可能再升息
。
    
    “联储的立场变得中性，不是他们真的想这样，”DRW　Trading市场
策略师Lou Brien称。
    
    “如果未来几个月通胀下降，经济增长不佳，他们不可能再次升息，
”Brien称。
    
    圣路易斯联储主席布拉德反对进一步升息，因升息可能会阻碍通胀，
Market News International周三报道称。
    
    克利夫兰联储主席梅斯特周三称，联储不应对通胀疲弱“反应过度”
，9月中会议前出炉的通胀数据，能够澄清通胀疲弱是否仅是暂时的。
    
    -----------------------1827 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                100-01/32  (-01/32)     1.363
    五年期公债                100-09/32  (-03/32)     1.819
    10年期公债                100-31/32  (-04/32)     2.264
    30年期公债                103        (+02/32)     2.850(完) (编译 刘静；审校 母红)

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