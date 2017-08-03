美国债市：收益率下降，因英国央行鸽派立场和美国数据疲弱

* 美债收益率下挫，因英债收益率急跌 * ISM非制造业指数疲弱 * 美债收益率曲线为一周来最平 路透纽约8月3日 - 美债收益率周四跌至逾一周最低，此前英国央行 保持利率在历史低位不变，并下调经济成长和通胀预估，给全球经济成长 增添忧虑。 投资者已经开始消化英国央行本月进行10年来首次升息的几率，周四 的决定令10年期英债收益率跌至6月28日以来最低。 “这证明央行的立场很鸽派，他们的政策立场再度软化，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma称。 疲弱的美国非制造业数据也提振公债需求。 美国供应管理协会(ISM)称，上月非制造业指数从6月的57.4跌至53.9 。读数超过50表明服务业扩张。服务业在美国经济中占比超过三分之二。 指标10年期美债 价格升7/32，收益率报2.24%，低于周三 尾盘的2.26%。 周五将出炉的7月就业报告是本周经济数据中的重头戏，根据路透调 查的92位经济学家的平均预估，预计雇主新增18.3万个就业岗位。 美债收益率曲线也继续趋平，此前一日财政部没有宣布发行超长期公 债，但称仍在考虑此事。 财政部没有提供何时做出决定的时间表，并称开始考虑如何增加发债 规模，以弥补美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来减少公债购买留下的 缺口。 五年期和30年期收益率差 缩窄至101个基点，为7月25 日以来最低。 公债期货合约的大宗交易可能帮助提振了较长期公债。 根据CME Group的数据，周四美东时间上午737点，有一笔7,453口合 约的买盘，周三美东时间上午852点，有一笔7,483口合约的买盘。 -----------------------1835 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-02/32 (+01/32) 1.347 五年期公债 100-12/32 (+04/32) 1.798 10年期公债 101-07/32 (+07/32) 2.237 30年期公债 103-24/32 (+21/32) 2.814(完) (编译 刘静；审校 母红)