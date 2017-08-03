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美国债市：收益率下降，因英国央行鸽派立场和美国数据疲弱
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2017年8月3日 / 晚上7点45分 / 1 天前

美国债市：收益率下降，因英国央行鸽派立场和美国数据疲弱

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美债收益率下挫，因英债收益率急跌
    * ISM非制造业指数疲弱
    * 美债收益率曲线为一周来最平

    路透纽约8月3日 - 美债收益率周四跌至逾一周最低，此前英国央行
保持利率在历史低位不变，并下调经济成长和通胀预估，给全球经济成长
增添忧虑。
    
    投资者已经开始消化英国央行本月进行10年来首次升息的几率，周四
的决定令10年期英债收益率跌至6月28日以来最低。
    
    “这证明央行的立场很鸽派，他们的政策立场再度软化，”Seaport 
Global Holdings董事总经理Tom di Galoma称。
    
    疲弱的美国非制造业数据也提振公债需求。
    
    美国供应管理协会(ISM)称，上月非制造业指数从6月的57.4跌至53.9
。读数超过50表明服务业扩张。服务业在美国经济中占比超过三分之二。
    
    指标10年期美债           价格升7/32，收益率报2.24%，低于周三
尾盘的2.26%。
    
    周五将出炉的7月就业报告是本周经济数据中的重头戏，根据路透调
查的92位经济学家的平均预估，预计雇主新增18.3万个就业岗位。
    
    美债收益率曲线也继续趋平，此前一日财政部没有宣布发行超长期公
债，但称仍在考虑此事。
    
    财政部没有提供何时做出决定的时间表，并称开始考虑如何增加发债
规模，以弥补美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来减少公债购买留下的
缺口。
    
    五年期和30年期收益率差              缩窄至101个基点，为7月25
日以来最低。
    
    公债期货合约的大宗交易可能帮助提振了较长期公债。
    
    根据CME Group的数据，周四美东时间上午737点，有一笔7,453口合
约的买盘，周三美东时间上午852点，有一笔7,483口合约的买盘。
    
    -----------------------1835 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                100-02/32  (+01/32)     1.347
    五年期公债                100-12/32  (+04/32)     1.798
    10年期公债                101-07/32  (+07/32)     2.237
    30年期公债                103-24/32  (+21/32)     2.814(完) (编译 刘静；审校 母红)

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