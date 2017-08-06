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6 天前
重温稿-美国债市：公债收益率攀升，因就业数据强劲和减税希望
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2017年8月6日 / 晚上11点01分 / 6 天前

重温稿-美国债市：公债收益率攀升，因就业数据强劲和减税希望

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美国7月就业岗位增加20.9万
    * 白宫国家经济委员会主任柯恩暗示将下调企业税
    * 财政部下周标售620亿美元附息公债

    路透纽约8月4日 - 美国公债收益率周五攀升，之前公布的数据显示，美国7月就业岗位增幅超预期，且薪
资增长也符合经济学家的预期。
    
    美国劳工部公布，7月非农就业岗位增加20.9万个，增长覆盖经济的多个领域。6月非农就业岗位增幅被上
修至23.1万个，前值为增长22.2万个。
    
    7月平均时薪上升9美分，或0.3%，为五个月来最大月增幅，6月增长0.2%。7月同比涨幅为2.5%，连续第四
个月增长。            

    “数据的各项指标都很强劲，”Cantor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer说，“这使美国联邦储
备理事会(FED/美联储)仍有可能在9月宣布开始缩表的计划。”
    
    很多分析师和投资者预计，美联储将在9月会议上宣布缩减4.5万亿美元资产负债表计划。
    
    预计美联储在12月会议前再度升息的可能性不大。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货市场交易员预计，联储在12月升息的机率为45.5%。

    投资者关注美联储于8月24-26日在杰克森霍尔举行的经济论坛，寻找下一步政策行动的线索。
    
    指标10年期公债价格           跌10/32，收益率报2.26%，周四尾盘报2.23%。

    白宫国家经济委员会主任柯恩在接受彭博电视访问时暗示，美国可能将企业税下调约33%。
    
    这重燃政府将出台刺激举措，扶助提振经济的希望。
    
    五年和30年期公债收益率差              扩阔至102个基点，就业数据公布后，一度收窄至不到100个基
点，为7月11日以来最窄。
   
    美国财政部下周将标售620亿美元新附息公债，其中包括240亿美元三年期、230亿美元10年期和150亿美元
30年期公债。
    
       -----------------------1823 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                100-01/32  (-01/32)     1.359
    五年期公债                100-09/32  (-04/32)     1.817
    10年期公债                100-31/32  (-10/32)     2.264
    30年期公债                103-06/32  (-24/32)     2.841(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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