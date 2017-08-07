美国债市：收益率在淡静交投中下跌，市场聚焦本周债券标售

* 市场聚焦本周的公债标售

* 市场消化的12月升息可能性仅为46%

路透纽约8月7日 - 美债收益率周一下滑，因前一交易日发布的非农就业数据强于预期，且在本周一系列政府和公司债发售前缺乏重大市场推动力。

纽约上午的交易中，收益率在平盘上下拉锯，在下午的交易中持续下跌，交易员注意到买入和卖出交易量都不大。

“全球收益率都下跌，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha称，“美债波动区间越来越窄，这在市场的预料中。”

周五发布的强劲非农就业数据未能提高12月升息的预期，支撑了周一的区间波动走势。根据CME的FedWatch工具，周一，联邦基金利率期货走势暗示，12月升息几率仅为45%，低于一个月前的54%。

CME数据显示，市场仅完全消化了到2018年年中升息的可能性。

本周缺乏重大政府数据，市场聚焦本周大规模公债和企业债发行计划。

本周，政府将在周二开始的8月再融资行动中标售620亿美元公债，包括240亿美元三年期公债，230亿美元10年期公债，150亿美元30年期公债。

Action Economics称，本周还有250-300亿美元的企业债发售。

周一的美债收益率曲线变陡，五年期和30年期收益率差扩阔至102.5个基点。

尾盘，美国10年期公债收益率下滑至2.258%，上周五尾盘为2.269%。

美国30年期公债收益率为2.835%，低于上周五尾盘的2.844%。

美国两年期公债收益率报1.354%，上周五为1.359%。(完) (编译 刘静；审校 母红)