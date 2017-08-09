美国债市：收益率下跌，因朝鲜紧张局势刺激避险买盘

* 美国10年期和30年期公债收益率触及六周低位

* 朝鲜称考虑对关岛进行导弹袭击

* 美国10年期公债标售结果疲弱，因需求下降

路透纽约8月9日 - 美债收益率周三下跌，指标10年期公债收益率触及六周低位，因美朝紧张局势升级，刺激对公债等避险资产的需求。

美国30年期公债收益率也触及六周低位，两年期公债收益率追平四周前触及的低点。

朝鲜周三称，考虑对美国在太平洋上的领地关岛进行导弹袭击。美国在关岛设有一个军事基地。此前美国总统特朗普周二称，朝鲜对美国的威胁将受到“火与怒”的回击。

U.S. Bank Private Client Group首席投资官Bill Northey称，朝鲜紧张局势引发的避险行情幅度相对不大。

“撇开日内和周内的动态变化，从现在到年底前，最终对市场影响更大的的因素是美国联邦储备理事会(FED/美联储)和资产负债表正常化，”Northey称。

预计美联储将于下月宣布开始减少负债表。金融危机后为刺激美国经济，联储采取了大规模量化宽松计划，导致资产负债表膨胀。芝加哥联储总裁埃文斯周三称，9月开始缩表可能促使美联储将升息延迟至12月或之后。

尾盘，美国10年期公债收益率报2.237%，根据路透数据，稍早该收益率触及2.212%，为6月28日以来最低，较周二收盘低近7个基点。

美国30年期公债收益率跌至六周低位的2.790%，尾盘报2.815%，周二尾盘为2.867%，

美国两年期公债收益率触及1.323%的低位，追平四周前触及的低位。

周三的美国10年期公债标售整体上表现低迷，但考虑到稍早避险买盘抹去了前日价格的跌幅，这并不令市场感到意外。

美国10年期公债标售得标利率为2.25%，高于标售截止时二级市场上的收益率2.234%，投标规模总计接近514亿美元，标投倍数为2.23，低于上月的2.45和2.44的平均水平。标投倍数为11月以来最低。

主要由外国央行组成的间接投标占比为57.9%，为12月以来最低，低于上一次标售比率64.8%，也低于63.8%的平均水平。

市场等待周四标售的150亿美元30年期公债。(完) (编译 刘静；审校 母红)