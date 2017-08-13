重温稿-美国债市：收益率下跌，因美国通胀数据疲弱

* 美国CPI升幅不及预期

* 利率期货走势表明，12月升息可能性降低

* 俄罗斯外长拉夫罗夫称中俄有消除朝鲜危机的计划

路透纽约8月11日 - 美债收益率周五下跌，因美国7月通胀数据不及预期，进一步降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月货币政策会议上升息的预期。

在美国通胀数据发布后，指标10年期美债和30年期美债收益率均跌至六周低位，对升息最为敏感的两年期公债收益率跌至八周低位。

美国劳工部周五称，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平，上月消费者物价按年升1.7%，6月升幅为1.6%。路透调查的经济学家预计7月CPI较上月上涨0.2%，同比升1.8%。去除波动较大的食品和能源价格，核心CPI连续第四个月上涨0.1%。

数据“直指通胀增速仍然缓慢，没有威胁美联储会采取更密集的行动，也没有给看跌债券的投资者提供任何安慰”，Informa Financial Intelligence首席宏观经济学家David Ader称。

根据CME的FedWatch工具，CPI数据发布后，利率期货走势消化的12月升息机率仅为36%，低于一个月前的54%。

但在俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)称，俄罗斯和中国计划化解可能发生的美朝冲突后，较长期公债收益率从低位反弹。

朝鲜和美国总统特朗普言辞交锋越加激烈，本周稍早朝鲜威胁对美国太平洋领地关岛进行核弹袭击。

“市场最不希望看到的就是美朝紧张局势，因为没有什么好的解决方法，尽管多数市场人士怀疑中俄有一项缓解美朝紧张关系的计划，”Evercore ISI策略师Stan Shipley表示。

数据发布后，10年期美债收益率跌至六周低位的2.182%，周四尾盘为2.211%，尾盘报2.188%。

美国30年期公债收益率也跌至六周低位的2.769%。

美国两年期公债收益率跌至八周低位的1.314%，低于周四的1.335%，尾盘报1.294%。

周五，收益率曲线为逾一周来最陡，五年期和30年期公债收益率差升至105个基点。

收益率曲线趋陡，“表明市场略微下调了12月升息的可能性，”道明证券在一份报告中写道。(完) (编译 刘静；审校 母红)