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更正-美国债市：收益率上升，因美朝紧张局势缓解
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2017年8月14日 / 晚上8点29分 / 10 小时前

更正-美国债市：收益率上升，因美朝紧张局势缓解

路透新闻部

2 分钟阅读

 (更正：因译文有误，文末报价表格中表头部分第二列和第三列写反，改
为“收益率%  变动”，非“变动  收益率%”)
    * 美债收益率从多周低位上升，因避险买盘减少
    * 美联储杜德利称如果经济改善，他支持再升息一次
    * 缺乏经济数据，交易清淡

    路透纽约8月14日 - 美债收益率周一上涨，指标公债收益率从六周低
位反弹，因有迹象显示，美朝紧张局势得到缓解，促使投资者减持低风险
公债。
    
    纽约联储总裁杜德利对美联社表示，如果经济改善状况达到他的预期
，他会支持再升息一次，这支撑公债收益率上涨。
    
    上周公债收益率下跌，因投资者担心美朝军事冲突而买入美债，此前
朝鲜计划将核武器对准美国本土。
    
    周末以来，韩国总统文在寅敦促和平解决当前局势，美国国家安全顾
问麦克马斯特淡化了发生军事冲突的可能性。
    
    这些言论发表后，投资者重回股市买入股票和其它风险资产，低收益
率资产吸引力减弱。
    
    “重回冒险模式，这是今日交易的特点，”Piper Jaffray固定收入
策略和分析负责人Justin Hoogendoorn称。
    
    周一尾盘标普500和纳斯达克指数均上涨约1%，道指攀升0.6%。
    
    1823 GMT，指标10年期美债收益率           报2.225%，较上周五
上涨近4个基点，上周五触及六周低位的2.182%。
    
    两年期公债收益率          升3个基点至1.326%。
    
     上周五两年期收益率触及八周低位的1.286%，因7月通胀数据低于预
期，降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前再升息可能性。
    
    在美联社发表对纽约联储总裁杜德利的采访前，公债跌势已经有所减
缓。杜德利称，“我会预期--我会支持今年晚些时候再升息一次。”
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易员预计12
月政策会议上升息的几率为42%，高于上周五尾盘时的36%。
    
    -----------------------1925 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动    
    两年期公债                100-26/256   1.3222    0.028
    五年期公债                100-122/256  1.7741    0.033
    10年期公债                100-60/256   2.2237    0.037
    30年期公债                98-196/256   2.8112    0.024(完) (编译 刘静；审校 母红)

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