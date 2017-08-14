更正-美国债市：收益率上升，因美朝紧张局势缓解

(更正：因译文有误，文末报价表格中表头部分第二列和第三列写反，改 为“收益率% 变动”，非“变动 收益率%”) * 美债收益率从多周低位上升，因避险买盘减少 * 美联储杜德利称如果经济改善，他支持再升息一次 * 缺乏经济数据，交易清淡 路透纽约8月14日 - 美债收益率周一上涨，指标公债收益率从六周低 位反弹，因有迹象显示，美朝紧张局势得到缓解，促使投资者减持低风险 公债。 纽约联储总裁杜德利对美联社表示，如果经济改善状况达到他的预期 ，他会支持再升息一次，这支撑公债收益率上涨。 上周公债收益率下跌，因投资者担心美朝军事冲突而买入美债，此前 朝鲜计划将核武器对准美国本土。 周末以来，韩国总统文在寅敦促和平解决当前局势，美国国家安全顾 问麦克马斯特淡化了发生军事冲突的可能性。 这些言论发表后，投资者重回股市买入股票和其它风险资产，低收益 率资产吸引力减弱。 “重回冒险模式，这是今日交易的特点，”Piper Jaffray固定收入 策略和分析负责人Justin Hoogendoorn称。 周一尾盘标普500和纳斯达克指数均上涨约1%，道指攀升0.6%。 1823 GMT，指标10年期美债收益率 报2.225%，较上周五 上涨近4个基点，上周五触及六周低位的2.182%。 两年期公债收益率 升3个基点至1.326%。 上周五两年期收益率触及八周低位的1.286%，因7月通胀数据低于预 期，降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前再升息可能性。 在美联社发表对纽约联储总裁杜德利的采访前，公债跌势已经有所减 缓。杜德利称，“我会预期--我会支持今年晚些时候再升息一次。” 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易员预计12 月政策会议上升息的几率为42%，高于上周五尾盘时的36%。 -----------------------1925 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-26/256 1.3222 0.028 五年期公债 100-122/256 1.7741 0.033 10年期公债 100-60/256 2.2237 0.037 30年期公债 98-196/256 2.8112 0.024(完) (编译 刘静；审校 母红)